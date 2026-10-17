De virada, Liverpool vence o Brentford fora de casa na Premier League
Igor Thiago deu assistência
O Liverpool venceu o Brentford em Londres neste sábado (17), em partida válida pela sétima rodada da Premier League, e chegou à quarta colocação na tabela de classificação. O time comandado por Andoni Iraola garantiu os três pontos graças aos gols de Victor Muñoz e Alexander Isak.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Keane Lewis-Potter, que abriu o placar para os donos da casa, recebeu um belo cruzamento de Igor Thiago, atacante convocado por Carlo Ancelotti na última Copa do Mundo.
Brentford abriu o placar com assistência de brasileiro
A etapa inicial teve a tecnologia como protagonista, com o árbitro de vídeo alterando duas marcações do gramado. No primeiro lance, o Liverpool chegou a ter uma penalidade assinalada a seu favor após jogada com o meia-atacante Mac Allister, mas a revisão do VAR anulou a cobrança.
Na sequência, Igor Thiago fez um belo levantamento na medida para Lewis-Potter, que testou firme, sem dar chances a Alisson, inaugurando o marcador em favor dos donos da casa. Nos acréscimos, o VAR detectou uma atitude antidesportiva de Yarmoliuk sobre Jacquet antes de uma cobrança de escanteio, o que levou o juiz até o monitor para aplicar o cartão vermelho direto ao jogador.
Alexander Isak garante a vitória do Liverpool
Na etapa final, em vantagem numérica, o Liverpool impôs a superioridade de seu valioso plantel e construiu a virada. O tento de empate surgiu em uma jogada individual de Victor Muñoz, que partiu em velocidade, superou o marcador no drible e arrematou com precisão para assinalar um golaço.
Na sequência, Alexander Isak mostrou oportunismo ao disputar a posse dentro da grande área e chutar sem chances para o goleiro, colocando os visitantes em vantagem. Desvantajado em campo e acuado, o Brentford encontrou enormes dificuldades para reagir, deixando Igor Thiago isolado e facilmente anulado pela zaga adversária. Já nos minutos finais de acréscimo, Vitaly Janelt recebeu o cartão vermelho direto após atingir o adversário em uma falta dura para interromper um contragolpe.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Futebol Internacional
Lamine Yamal faz golaço e lembra Neymar: veja semelhançasHá 21 minutos
Futebol Internacional
Veja gols em Betis x Barcelona: Yamal faz golaço à la Neymar e Jesus ampliaHá 50 minutos
Futebol Internacional
Ex-rivais no Rio, Filipe Luís e Ancelotti duelam pela ponta na FrançaHá 57 minutos
Futebol Internacional
Com brilho de Haaland, Manchester City vence o Ipswich na Premier LeagueHá 1 hora
Fora de Campo
Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'Há 2 horas
Futebol Internacional
Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La LigaHá 2 horas
Mais LANCE!