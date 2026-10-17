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De virada, Liverpool vence o Brentford fora de casa na Premier League

Igor Thiago deu assistência

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 13:15
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Goleiro do Liverpool FC, em uniforme amarelo, celebra com luvas azuis durante jogo da Premier League contra Brentford.
Alisson foi titular contra o Brentford na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Liverpool venceu o Brentford em Londres neste sábado (17), em partida válida pela sétima rodada da Premier League, e chegou à quarta colocação na tabela de classificação. O time comandado por Andoni Iraola garantiu os três pontos graças aos gols de Victor Muñoz e Alexander Isak.

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Keane Lewis-Potter, que abriu o placar para os donos da casa, recebeu um belo cruzamento de Igor Thiago, atacante convocado por Carlo Ancelotti na última Copa do Mundo.

Jogador de futebol com camiseta listrada vermelha e branca chuta a bola durante a partida, com torcida ao fundo
Igor Thiago deu assistência para o gol do Brentford contra o Liverpool (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Brentford abriu o placar com assistência de brasileiro

A etapa inicial teve a tecnologia como protagonista, com o árbitro de vídeo alterando duas marcações do gramado. No primeiro lance, o Liverpool chegou a ter uma penalidade assinalada a seu favor após jogada com o meia-atacante Mac Allister, mas a revisão do VAR anulou a cobrança.

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Na sequência, Igor Thiago fez um belo levantamento na medida para Lewis-Potter, que testou firme, sem dar chances a Alisson, inaugurando o marcador em favor dos donos da casa. Nos acréscimos, o VAR detectou uma atitude antidesportiva de Yarmoliuk sobre Jacquet antes de uma cobrança de escanteio, o que levou o juiz até o monitor para aplicar o cartão vermelho direto ao jogador.

Alexander Isak garante a vitória do Liverpool

Na etapa final, em vantagem numérica, o Liverpool impôs a superioridade de seu valioso plantel e construiu a virada. O tento de empate surgiu em uma jogada individual de Victor Muñoz, que partiu em velocidade, superou o marcador no drible e arrematou com precisão para assinalar um golaço.

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Na sequência, Alexander Isak mostrou oportunismo ao disputar a posse dentro da grande área e chutar sem chances para o goleiro, colocando os visitantes em vantagem. Desvantajado em campo e acuado, o Brentford encontrou enormes dificuldades para reagir, deixando Igor Thiago isolado e facilmente anulado pela zaga adversária. Já nos minutos finais de acréscimo, Vitaly Janelt recebeu o cartão vermelho direto após atingir o adversário em uma falta dura para interromper um contragolpe.

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