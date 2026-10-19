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De torcedor à carrasco: Luis Enrique reencontra Barcelona após se tornar pedra no sapato

No PSG, treinador espanhol venceu os dois últimos jogos contra os culés

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 15:00
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Luis Enrique levanta a mão durante coletiva de imprensa do PSG
Luis Enrique levanta a mão durante coletiva de imprensa do PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

Torcedor do Barcelona, mas treinador do PSG, Luis Enrique reencontra seu clube do coração na 3ª rodada da Champions League. O espanhol defendeu as cores do time catalão por oito anos enquanto jogador, mas também dirigiu a equipe durante três anos entre 2014 e 2017, tendo feito um trabalho histórico e reconhecido mundialmente.

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No entanto, os compromissos profissionais já colocaram Luis Enrique e Barcelona em lados opostos desde que o treinador assumiu o PSG. No clube francês, o treinador já enfrentou o clube catalão em três ocasiões na Champions League, tendo obtido duas vitórias e uma derrota. Nesses duelos, o treinador foi responsável pela eliminação dos culés nas quartas de final da Liga dos Campeões em 2023/2024.

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Nesta terça-feira (20), Luis Enrique reencontra o Barcelona em um jogo que promete muita emoção por se tratar das duas melhores equipes da competição. Enquanto o PSG é o atual bicampeão da Champions League e líder da atual edição com o melhor ataque (10), os culés ocupam a vice-liderança da Liga dos Campeões, mas vem quebrando diversos recordes na La Liga.

Em coletiva, Luis Enrique foi questionado sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido por Hansi-Flick e sobre o DNA do Barcelona. O treinador elogiou o trabalho do próximo adversário e não escondeu a paixão pelo clube catalão, tendo admitindo que até assiste aos jogos da equipe espanhola.

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— Sou torcedor do Barça, fui jogador, treinador, tenho laços com a Catalunha. Assisto a todos os jogos. Temos que jogar contra o Barça todo ano; no começo, foi estranho, mas me acostumei. Eles defendem valores que eu gosto; são o time que mais se assemelha ao PSG. É uma grande motivação jogar contra o Barça. Flick está melhorando os resultados dos treinadores anteriores. Seu caráter, sua maneira de ensinar futebol, suas coletivas de imprensa, tudo se encaixa no DNA do Barça. Em Barcelona, ​​você tem que atacar, vencer partidas, e Flick faz isso perfeitamente.

Histórico de Luis Enrique contra o Barcelona

Antes de dirigir o Barcelona, Luis Enrique enfrentou seu clube do coração no comando do Celta de Vigo, onde trabalhou em 2013/2014. Naquela temporada, o treinador foi derrotado no turno e no returno, tendo perdido por 3 a 0 em ambos os jogos.

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E no primeiro confronto quando já estava no comando do PSG, Luis Enrique foi derrotado no Parque dos Príncipes por 3 a 2, em jogo válido pela ida das quartas de final. No entanto, o treinador se deu melhor nas duas últimas ocasiões. Em 2024, os franceses golearam os culés por 4 a 1. E em 2025, voltaram a vencer os blaugranas por 2 a 1, sendo ambas as vitórias na Catalunha.

Em três anos de trabalho no Barcelona, Luis Enrique conquistou nove títulos, inclusive a última Champions League vencida pelo clube catalão, em 2014/2015. No entanto, o histórico treinador e torcedor culé vem se tornando uma pedra no sapato de seu time do coração e pode aumentar a recente freguesia no Parque dos Príncipes.

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