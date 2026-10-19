De torcedor à carrasco: Luis Enrique reencontra Barcelona após se tornar pedra no sapato
No PSG, treinador espanhol venceu os dois últimos jogos contra os culés
Torcedor do Barcelona, mas treinador do PSG, Luis Enrique reencontra seu clube do coração na 3ª rodada da Champions League. O espanhol defendeu as cores do time catalão por oito anos enquanto jogador, mas também dirigiu a equipe durante três anos entre 2014 e 2017, tendo feito um trabalho histórico e reconhecido mundialmente.
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No entanto, os compromissos profissionais já colocaram Luis Enrique e Barcelona em lados opostos desde que o treinador assumiu o PSG. No clube francês, o treinador já enfrentou o clube catalão em três ocasiões na Champions League, tendo obtido duas vitórias e uma derrota. Nesses duelos, o treinador foi responsável pela eliminação dos culés nas quartas de final da Liga dos Campeões em 2023/2024.
Nesta terça-feira (20), Luis Enrique reencontra o Barcelona em um jogo que promete muita emoção por se tratar das duas melhores equipes da competição. Enquanto o PSG é o atual bicampeão da Champions League e líder da atual edição com o melhor ataque (10), os culés ocupam a vice-liderança da Liga dos Campeões, mas vem quebrando diversos recordes na La Liga.
Em coletiva, Luis Enrique foi questionado sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido por Hansi-Flick e sobre o DNA do Barcelona. O treinador elogiou o trabalho do próximo adversário e não escondeu a paixão pelo clube catalão, tendo admitindo que até assiste aos jogos da equipe espanhola.
— Sou torcedor do Barça, fui jogador, treinador, tenho laços com a Catalunha. Assisto a todos os jogos. Temos que jogar contra o Barça todo ano; no começo, foi estranho, mas me acostumei. Eles defendem valores que eu gosto; são o time que mais se assemelha ao PSG. É uma grande motivação jogar contra o Barça. Flick está melhorando os resultados dos treinadores anteriores. Seu caráter, sua maneira de ensinar futebol, suas coletivas de imprensa, tudo se encaixa no DNA do Barça. Em Barcelona, você tem que atacar, vencer partidas, e Flick faz isso perfeitamente.
Histórico de Luis Enrique contra o Barcelona
Antes de dirigir o Barcelona, Luis Enrique enfrentou seu clube do coração no comando do Celta de Vigo, onde trabalhou em 2013/2014. Naquela temporada, o treinador foi derrotado no turno e no returno, tendo perdido por 3 a 0 em ambos os jogos.
E no primeiro confronto quando já estava no comando do PSG, Luis Enrique foi derrotado no Parque dos Príncipes por 3 a 2, em jogo válido pela ida das quartas de final. No entanto, o treinador se deu melhor nas duas últimas ocasiões. Em 2024, os franceses golearam os culés por 4 a 1. E em 2025, voltaram a vencer os blaugranas por 2 a 1, sendo ambas as vitórias na Catalunha.
Em três anos de trabalho no Barcelona, Luis Enrique conquistou nove títulos, inclusive a última Champions League vencida pelo clube catalão, em 2014/2015. No entanto, o histórico treinador e torcedor culé vem se tornando uma pedra no sapato de seu time do coração e pode aumentar a recente freguesia no Parque dos Príncipes.
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