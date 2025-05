Kevin De Bruyne está prestes a encerrar sua vitoriosa passagem pelo Manchester City. Após dez temporadas, seis títulos da Premier League e uma Champions League, o meia belga fará sua despedida oficial neste domingo (25), na última rodada da Premier League. Segundo a Gazzeta Dello Sport, seu futuro pode ser o clube do seu ex-companheiro de Chelsea e de seleção belga, Romelu Lukaku.

Investida do Napoli

O Napoli, recém-coroado campeão do Campeonato Italiano, já apresentou uma proposta concreta a De Bruyne: um contrato de dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada. A oferta representa um corte significativo em relação ao salário atual do jogador, que recebe cerca de 300 mil libras por semana no City. Ainda assim, o projeto esportivo e familiar pode pesar na decisão.

O diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, lidera a ofensiva pelo craque belga e teria viajado a Manchester em abril para um encontro direto com o jogador. A esposa de De Bruyne, Michele Lacroix, também foi vista em Nápoles recentemente, supostamente em busca de apartamentos, o que aumentou os rumores sobre a mudança.

Proposta da MLS

Apesar do interesse italiano, o meia de 33 anos também avalia uma proposta financeiramente mais vantajosa da Major League Soccer, feita pelo Chicago Fire. Em entrevista após a derrota na final da Copa da Inglaterra, o próprio De Bruyne reconheceu que a decisão vai além do futebol:

- Quero terminar esses dois últimos jogos e depois tomar uma decisão. Não é fácil. Tenho três filhos, minha esposa... quando você tem 20 anos, mudar de país é simples. Agora, é diferente - disse o belga.

Questionado sobre a estrutura escolar de Nápoles, o camisa 17 deu a entender que sua família já está envolvida no processo de avaliação:

- Estamos nos informando sobre tudo. Mas não quero ser pressionado. Quando a decisão for tomada, todos saberão - completou.

Caso aceite a proposta do Napoli, De Bruyne reencontrará seu compatriota Romelu Lukaku, que marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari na partida que confirmou o título italiano. Os dois já dividiram o campo pela seleção da Bélgica em grandes torneios internacionais, como Euro e Copa do Mundo, e agora podem formar nova dupla em solo italiano.

De saída do Manchester City, Kevin de Bruyne pode se juntar a Romelu Lukaku no Napoli (Foto: VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / AFP)

