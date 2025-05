Aos 37 anos e atualmente no Hajduk Split, Ivan Rakitic segue atento ao que acontece no Barcelona, clube onde foi campeão da Champions League em 2015. Em entrevista ao "Flashscore", o meio-campista croata elogiou o momento de Lamine Yamal, reforçou sua admiração por Pedri e aprovou o início do trabalho de Hansi Flick no comando técnico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O principal alvo de elogios foi o jovem Lamine Yamal, de apenas 17 anos, a quem Rakitic já vê como favorito ao maior prêmio individual do futebol mundial:

continua após a publicidade

- Fico feliz que estejamos falando de um garoto de 17 anos. Isso mostra que não é uma questão de idade, mas de estar pronto. Para mim, Lamine é o favorito ao Bola de Ouro. Se o Barcelona tivesse chegado à final da Champions, ninguém teria dúvida disso - disse o croata.

Ivan Rakitic chegou ao Barcelona em 2014 e foi campeão da tríplice coroa com Champions, La Liga e Copa do Rei (Foto: Josep Lago/ AFP)

Comparações com Messi e elogios a Hansi Flick

- Yamal precisa construir sua própria história, sem pressão. Não devemos compará-lo com ninguém, especialmente com Messi — não há comparação possível. Ele deve apenas aproveitar e dançar em campo, como já vem fazendo - ressaltou o ex-jogador do Barça.

continua após a publicidade

Elogiado pelo ex-jogador do Barcelona, Ivan Rakitic, Lamine Yamal é um dos candidatos a vencer a Bola de Ouro (Foto: Reprodução/Lamine Yamal)

Rakitic também destacou a chegada de Hansi Flick ao clube, considerando acertada a escolha feita por Joan Laporta.

- Tenho que parabenizar o presidente. A contratação de Flick foi 100% correta, mesmo que eu quisesse que o Xavi continuasse um pouco mais. A evolução iniciada com Xavi amadureceu com Flick.

Outro jogador elogiado foi Pedri, apontado por Rakitic como o “líder silencioso” da equipe. Segundo ele, a comissão técnica conseguiu fazer com que o meia atingisse um novo nível físico e de regularidade:

- Pedri já era muito bom, mas agora está em outro patamar. Ele aparece em todas as estatísticas. O trabalho por trás disso é invisível, mas fundamental - afirmou.

Ao comentar sobre a nova geração que surge no Barça, Rakitic fez questão de valorizar a estrutura da base do clube:

- Não é coincidência. Depois da geração de Xavi, Iniesta e Messi, vemos outra geração forte. Isso tem tudo a ver com o que é ensinado desde cedo em La Masía. O talento é importante, mas sem formação pessoal e coletiva, não basta.

Questionado se os atuais destaques se encaixariam na equipe campeã da Champions em 2015, o croata foi direto:

- Os bons jogadores sempre encontram espaço. Com Messi, é difícil competir por posição. Mas com certeza teríamos dado um jeito de encaixar o Yamal ou o Pedri - respondeu Rakitic.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.