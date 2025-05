De Bruyne se aproxima de definir próximo clube após deixar o City

Kevin De Bruyne pode estar prestes a trocar o futebol europeu pela MLS (Major League Soccer). De acordo com informações do "The Athletic", o Chicago Fire é o favorito para contar com o astro belga, que deixará o Manchester City ao fim da atual temporada.

Aos 33 anos, De Bruyne já anunciou que não renovará com os Citizens, clube que defendeu por uma década e onde conquistou 19 títulos, com 189 participações diretas em gols (gols + assistências). Livre no mercado a partir de julho, ele está avaliando propostas que considerem não apenas o lado esportivo, mas também o familiar.

- Estou aberto a tudo, porque preciso considerar o quadro completo. Estou olhando para o lado esportivo, familiar, tudo junto. Ainda me sinto em alto nível, mas tomarei a decisão quando souber mais - disse o meia recentemente.

Caminho aberto na MLS

Inicialmente, o Inter Miami, de Lionel Messi, tinha prioridade nas negociações com De Bruyne dentro da liga norte-americana. No entanto, com as três vagas de jogadores designados já preenchidas (Messi, Busquets e Jordi Alba), o clube ficou fora da corrida.

Com isso, o Chicago Fire assumiu a dianteira e agora tem prioridade para negociar com o craque. A equipe, que já demonstrou interesse junto com D.C. United e NYCFC, aparece como destino mais provável. Fontes próximas ao jogador indicam que ele prefere a MLS a uma possível ida para o futebol saudita.

Caso a negociação se concretize, De Bruyne seria o maestro de um meio-campo reformulado pelo técnico Gregg Berhalter, ex-comandante da seleção dos Estados Unidos. O belga atuaria atrás de seu compatriota Hugo Cuypers, artilheiro da MLS até o momento, e ao lado dos pontas Jonathan Bamba e Philip Zinckernagel.