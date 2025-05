Derrota do United pode alterar futuro de Antony no Betis

Na última quarta-feira (21), o Manchester United foi derrotado pelo Tottenham por 1 a 0 na final da Europa League. Com a perda do título, o futuro do brasileiro Antony no Betis pode ser afetado.

Sem a conquista do título, o Manchester não irá jogar nenhum campeonato europeu na temporada 25/26, o que pode tornar o clube menos atrativo para a chegada de novos jogadores e a volta dos emprestados, como o caso de Antony.

O brasileiro foi emprestado ao Betis em janeiro de 2025 e, desde então, virou destaque no espanhol. Desde que chegou ao clube em janeiro, Antony tem se destacado: são 25 partidas e oito gols, desempenho que o transformou em peça-chave do time de Manuel Pellegrini.

O verde e branco já demonstrou interesse em estender o empréstimo do jogador para a próxima temporada. Além da identificação com o clube e com a torcida, a falta de competições europeias no United pode ser um incentivo a permanência do camisa 7 na Espanha.

Para a ansiedade do Betis, Ruben Amorim disse que Antony retornará ao Manchester no verão e que, apenas lá, será debatido o futuro do jogador.

O possível adeus de Antony no Betis

A final da Conference League, que acontece na próxima quarta-feira (28), pode ser a última partida de Antony pelo Betis. O contrato de empréstimo do jogador encerra no fim da temporada.

Na última sexta-feira (23), na 38º e última rodada da La Liga, o jogador foi a estrela do time espanhol. Com um gol aos 40 minutos de partida, Antony marcou o único do Betis, que empatou por 1 a 1 com o Valência.

Ao ser questionado sobre o futuro após a partida, o brasileiro disse que ainda não sabe o que irá acontecer. Antony tem contrato válido até junho de 2027 com o Manchester United,