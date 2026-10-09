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Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja onde assistir ao jogo do Al-Nassr

Jogador se reapresentou ao clube após polêmicas na seleção de Portugal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 08:49
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Cristiano Ronaldo de óculos escuros e camisa do Al-Nassr
Cristiano Ronaldo de óculos escuros e camisa do Al-Nassr (Foto: Reprodução / Instagram)

Cristiano Ronaldo deve voltar aos gramados nesta sexta-feira (9), quando o Al-Nassr enfrenta o Diriyah, às 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Saudita. Relacionado para a partida, o atacante português tem expectativa de começar entre os titulares no primeiro compromisso pelo clube após a turbulenta passagem pela seleção de Portugal, marcada pelo desentendimento com Jorge Jesus.

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A polêmica começou depois que CR7 aqueceu, mas não entrou em campo na partida contra a Noruega. O camisa 7 esperava atuar por alguns minutos, conforme o planejamento que atribuiu ao treinador português, mas permaneceu no banco. Após deixar a concentração da seleção, o jogador acusou Jorge Jesus de não cumprir o combinado e publicou um comunicado com sua versão dos acontecimentos.

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De volta à Arábia Saudita, Cristiano se reapresentou ao Al-Nassr e retomou os treinamentos. O técnico Ange Postecoglou afirmou que o craque está bem física e mentalmente, reforçando a expectativa de que ele esteja à disposição para o confronto desta sexta-feira.

Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja onde assistir, horário e escalações

A partida entre Al-Nassr e Diriyah será disputada no Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita. O confronto vale pela oitava rodada do Campeonato Saudita, e o time de Cristiano Ronaldo busca se aproximar dos primeiros colocados.

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O Al-Nassr aparece na terceira posição, com 16 pontos, enquanto o Diriyah ocupa o oitavo lugar, com 11. O Al-Hilal lidera a disputa, com 18 pontos, e o Al-Ittihad vem logo atrás, com 17.

Tudo sobre Al-Nassr x Diriyah (onde assistir, horário, escalações e local):

📆 Data: sexta-feira, 9 de outubro de 2026
📍 Local: Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita
👁️ Onde assistir: sportv, X Sports e Canal GOAT (YouTube)

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⚽ Prováveis escalações

Al-Nassr (técnico: Ange Postecoglou): Bento; Al-Boushal, Simakan, Iñigo Martínez e Al-Amri; Ângelo, Samú Costa e Al-Khaibari; Sadio Mané, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Diriyah (técnico: Bruno Lage): Vasilj; Al-Faraj, Mbemba, Djimsiti e Al-Sibyani; Gana Gueye, Millot e Al-Malki; Diandy, Boulbina e Darwin Núñez.

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