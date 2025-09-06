menu hamburguer
Cristiano Ronaldo ultrapassa Messi em recorde nas Eliminatórias

CR7 soma 38 gols e está a apenas um gol de igualar o recorde mundial do guatemalteco Carlos Ruiz

Cristiano Ronaldo em ação por Portugal (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)
06/09/2025
14:19
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os duelos entre Cristiano Ronaldo e Messi nos maiores recordes do futebol ainda não acabaram. Ao marcar duas vezes na vitória parcial sobre a Armênia, o goleador português ultrapassou o astro argentino na artilharia das Eliminatórias da Copa do Mundo. Até o momento, CR7 soma 38 gols e está a apenas um gol de igualar o recorde mundial do guatemalteco Carlos Ruiz, que se aposentou da seleção de seu país em 2016, com 39 tentos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Em seu primeiro gol no jogo, Cristiano Ronaldo recebe cruzamento de Pedro Neto na pequena área, e só escorou para o gol. Na segunda aparição, no segundo tempo, o capitão dominou com a perna esquerda na intermediária e finalizou forte com a direita.

A lista de artilheiros das Eliminatórias da Copa do Mundo ainda conta com Ali Daei, do Irã, com 35 gols, e que também já se aposentou dos gramados, se dedicando, atualmente, à carreira de treinador. Assim como Robert Lewandowski, da Polônia e do Barcelona, que ainda segue na briga com CR7 e Messi.

Messi, por outro lado, bateu a marca dos 36 gols nas Eliminatórias ao marcar duas vezes na vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0, em jogo que pode ter sido a última partida oficinal do camisa 10 em solo argentino.

Cristiano Ronaldo - Portugal x Dinamarca
Cristiano Ronaldo soma 38 gols em Eliminatórias (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

Além dos gols, Messi se tornou o atleta com mais jogos nas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo ao lado de Iván Hurtado. Assim como o ex-zagueiro, o argentino soma 72 jogos no torneio. O camisa 10 tem a oportunidade de se isolar na liderança caso entre em campo contra o Equador, na próxima terça-feira, em Quito.

Jogadores com mais gols em Eliminatórias da Copa do Mundo

  • 39 - Carlos Ruiz
  • 38 - Cristiano Ronaldo
  • 36 - Lionel Messi
  • 35 - Ali Daei
  • 31 - Roberto Lewandowski

