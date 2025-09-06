Cristiano Ronaldo ultrapassa Messi em recorde nas Eliminatórias
CR7 soma 38 gols e está a apenas um gol de igualar o recorde mundial do guatemalteco Carlos Ruiz
Os duelos entre Cristiano Ronaldo e Messi nos maiores recordes do futebol ainda não acabaram. Ao marcar duas vezes na vitória parcial sobre a Armênia, o goleador português ultrapassou o astro argentino na artilharia das Eliminatórias da Copa do Mundo. Até o momento, CR7 soma 38 gols e está a apenas um gol de igualar o recorde mundial do guatemalteco Carlos Ruiz, que se aposentou da seleção de seu país em 2016, com 39 tentos.
Em seu primeiro gol no jogo, Cristiano Ronaldo recebe cruzamento de Pedro Neto na pequena área, e só escorou para o gol. Na segunda aparição, no segundo tempo, o capitão dominou com a perna esquerda na intermediária e finalizou forte com a direita.
A lista de artilheiros das Eliminatórias da Copa do Mundo ainda conta com Ali Daei, do Irã, com 35 gols, e que também já se aposentou dos gramados, se dedicando, atualmente, à carreira de treinador. Assim como Robert Lewandowski, da Polônia e do Barcelona, que ainda segue na briga com CR7 e Messi.
Messi, por outro lado, bateu a marca dos 36 gols nas Eliminatórias ao marcar duas vezes na vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0, em jogo que pode ter sido a última partida oficinal do camisa 10 em solo argentino.
Além dos gols, Messi se tornou o atleta com mais jogos nas Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo ao lado de Iván Hurtado. Assim como o ex-zagueiro, o argentino soma 72 jogos no torneio. O camisa 10 tem a oportunidade de se isolar na liderança caso entre em campo contra o Equador, na próxima terça-feira, em Quito.
Jogadores com mais gols em Eliminatórias da Copa do Mundo
- 39 - Carlos Ruiz
- 38 - Cristiano Ronaldo
- 36 - Lionel Messi
- 35 - Ali Daei
- 31 - Roberto Lewandowski
