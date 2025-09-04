Messi brilha e faz dois em possível despedida da seleção na Argentina

Em seu último jogo oficial com a Seleção em solo argentino, Lionel Messi referendou sua hierarquia no futebol, fez dois gols, um em cada tempo, e comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A Argentina, que já garantiu o título simbólico das Eliminatórias, foi a 38 pontos e não pode ser mais alcançada. Com 18 pontos, a Venezuela luta para ir para sua primeira Copa. Na última rodada, a Argentina vai até o Equador, enquanto a Venezuela recebe a Colômbia.

Mesmo precisando pontuar para poder se aproximar da vaga na Copa, a Venezuela não abriu mão de jogar fechada na defesa, tentando explorar os contra-ataques, em especial com Savarino. Essa postura dificultou a criação das jogadas argentinas. O gol saiu apenas no final do primeiro tempo, após Paredes recuperar a bola no meio de campo e acionar Julián Alvarez. O centroavante invadiu a área, driblou o zagueiro e rolou para Messi. Com a qualidade usual, o camisa 10 dominou e com uma linda cavadinha abriu o placar no Monumental de Núñez.

O segundo tempo teve uma mudança de postura por parte da Venezuela, que se lançou ao ataque na esperança de sair da Argentina com a classificação para o Mundial de 2026.

Só que os argentinos aproveitaram os espaços cedidos pelos visitantes e não perdoaram. Em cinco minutos, mais dois gols. Lautaro Martínez, que entrou no lugar de Julián Alvarez, apareceu livre na área e cabeceou para ampliar. Quatro minutos mais tarde, Messi aproveitou cruzamento rasteiro e só empurrou para o gol e decretou o placar final. Após o apito final, Messi foi ovacionado, naquele que foi seu último jogo oficial com a Argentina em seu país. Uma despedida digna de um camisa 10.

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 3 X 0 VENEZUELA

17ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4/0/2025 - 20h30

📍 Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)

🥅 Gols: Messi, aos 40’ do 1º T, Lautaro Martínez, aos 30' e Messi, aos 34' do 2ºT (ARG)

🟨 Cartões amarelos:

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Piero Maza (Chile)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e José Retamal (Chile)

🏁VAR: Juan Lara (Chile)

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes e Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez e Mastantuono.

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Romo; Aramburu, Wilker Ángel, Ferraresi e Navarro; Makoun, Cásseres, Rincón, Savarino e Bello; Salomón Rondón.