Messi brilha e faz dois em possível despedida da seleção na Argentina
Argentina já garantiu a primeira posição das Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
Em seu último jogo oficial com a Seleção em solo argentino, Lionel Messi referendou sua hierarquia no futebol, fez dois gols, um em cada tempo, e comandou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Venezuela, em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.
Relacionadas
- Fora de Campo
Atitude de Alvarez em gol de Messi chama atenção: ‘Grande gesto’
Fora de Campo04/09/2025
- Lancepédia
Grandes jogos de Messi pela Seleção Argentina em casa
Lancepédia04/09/2025
- Futebol Internacional
Adeus de ‘Deus’: Messi se despede da Argentina com legado histórico e marcas inesquecíveis
Futebol Internacional04/09/2025
Reação de Messi em despedida comove web: ‘Ficha ainda não caiu’
A Argentina, que já garantiu o título simbólico das Eliminatórias, foi a 38 pontos e não pode ser mais alcançada. Com 18 pontos, a Venezuela luta para ir para sua primeira Copa. Na última rodada, a Argentina vai até o Equador, enquanto a Venezuela recebe a Colômbia.
Mesmo precisando pontuar para poder se aproximar da vaga na Copa, a Venezuela não abriu mão de jogar fechada na defesa, tentando explorar os contra-ataques, em especial com Savarino. Essa postura dificultou a criação das jogadas argentinas. O gol saiu apenas no final do primeiro tempo, após Paredes recuperar a bola no meio de campo e acionar Julián Alvarez. O centroavante invadiu a área, driblou o zagueiro e rolou para Messi. Com a qualidade usual, o camisa 10 dominou e com uma linda cavadinha abriu o placar no Monumental de Núñez.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O segundo tempo teve uma mudança de postura por parte da Venezuela, que se lançou ao ataque na esperança de sair da Argentina com a classificação para o Mundial de 2026.
Só que os argentinos aproveitaram os espaços cedidos pelos visitantes e não perdoaram. Em cinco minutos, mais dois gols. Lautaro Martínez, que entrou no lugar de Julián Alvarez, apareceu livre na área e cabeceou para ampliar. Quatro minutos mais tarde, Messi aproveitou cruzamento rasteiro e só empurrou para o gol e decretou o placar final. Após o apito final, Messi foi ovacionado, naquele que foi seu último jogo oficial com a Argentina em seu país. Uma despedida digna de um camisa 10.
✅ FICHA TÉCNICA
ARGENTINA 3 X 0 VENEZUELA
17ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4/0/2025 - 20h30
📍 Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)
🥅 Gols: Messi, aos 40’ do 1º T, Lautaro Martínez, aos 30' e Messi, aos 34' do 2ºT (ARG)
🟨 Cartões amarelos:
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Piero Maza (Chile)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e José Retamal (Chile)
🏁VAR: Juan Lara (Chile)
⚽ ESCALAÇÕES
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)
Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes e Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez e Mastantuono.
VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)
Romo; Aramburu, Wilker Ángel, Ferraresi e Navarro; Makoun, Cásseres, Rincón, Savarino e Bello; Salomón Rondón.
- Matéria
- Mais Notícias