menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Joia comenta oferta da Arábia Saudita: ‘Minha mãe me repreendeu’

Meia do Frankfurt precisou recusar proposta do Al-Ittihad por decisão da mãe

imagem cameraHugo Larsson em ação pelo Frankfurt (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)
WhatsApp-Image-2024-03-01-at-10.59.59-aspect-ratio-1024-1024
Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/09/2025
13:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meia Hugo Larsson, do Frankfurt, recebeu uma proposta do Al-Ittihad, time de Karim Benzema, mas precisou recusá-la nos últimos dias da janela de transferências do verão europeu. O motivo? A joia sueca foi repreendido pela própria mãe em uma ida à Arábia Saudita.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

À serviço da seleção sueca na Data Fifa de setembro, Larrson admitiu à imprensa local que recusou a oferta dos sauditas. O jogador do Frankfurt revelou ter sido interessante escutar o projeto, mas a preferência pelo futebol europeu e a decisão da mãe pesaram na hora da escolha.

continua após a publicidade

— Achei divertido ouvi-los, mas liguei para a minha mãe e ela me repreendeu só por eu ter pensado nisso (em aceitar a proposta para a Arábia Saudita). Ela disse: “Não, não, não, não faça isso!”. Ela tem os seus sonhos para o filho na Europa. Foi apenas um pouco divertido — revelou Hugo Larsson.

Hugo Larsson está no Frankfurt desde 2023 (Foto: Divulgação/Eintracht Frankfurt)

— Eles mostraram interesse no final da janela de transferências. Foi interessante ouvir e sonhar um pouco. Mas rapidamente senti que queria ficar e jogar na Europa por mais algum tempo. Foi divertido ouvir, mas nada mais do que isso — disse.

continua após a publicidade

Quem é Hugo Larsson, astro do Frankfurt?

Nascido na cidade de Svarte, Hugo Larsson é um meia central com características que ajudam na marcação, mas também tem presença de área. O sueco começou sua carreira no SoGK Charlo, antes de assinar com o Malmö. Atualmente, aos 21 anos, é peça-chave do Frankfurt e esteve em campo em 33 jogos na última temporada (28 como titular).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias