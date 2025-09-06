Joia comenta oferta da Arábia Saudita: ‘Minha mãe me repreendeu’
Meia do Frankfurt precisou recusar proposta do Al-Ittihad por decisão da mãe
- Matéria
- Mais Notícias
O meia Hugo Larsson, do Frankfurt, recebeu uma proposta do Al-Ittihad, time de Karim Benzema, mas precisou recusá-la nos últimos dias da janela de transferências do verão europeu. O motivo? A joia sueca foi repreendido pela própria mãe em uma ida à Arábia Saudita.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona: jornal crava saída de Lewandowski nesta temporada e aponta substituto
Futebol Internacional06/09/2025
- Futebol Internacional
Além de Dembélé, PSG pode perder peça-chave para a Champions League; veja
Futebol Internacional06/09/2025
- Futebol Internacional
Brasileiro retorna à comissão técnica do Barcelona
Futebol Internacional06/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
À serviço da seleção sueca na Data Fifa de setembro, Larrson admitiu à imprensa local que recusou a oferta dos sauditas. O jogador do Frankfurt revelou ter sido interessante escutar o projeto, mas a preferência pelo futebol europeu e a decisão da mãe pesaram na hora da escolha.
— Achei divertido ouvi-los, mas liguei para a minha mãe e ela me repreendeu só por eu ter pensado nisso (em aceitar a proposta para a Arábia Saudita). Ela disse: “Não, não, não, não faça isso!”. Ela tem os seus sonhos para o filho na Europa. Foi apenas um pouco divertido — revelou Hugo Larsson.
— Eles mostraram interesse no final da janela de transferências. Foi interessante ouvir e sonhar um pouco. Mas rapidamente senti que queria ficar e jogar na Europa por mais algum tempo. Foi divertido ouvir, mas nada mais do que isso — disse.
Quem é Hugo Larsson, astro do Frankfurt?
Nascido na cidade de Svarte, Hugo Larsson é um meia central com características que ajudam na marcação, mas também tem presença de área. O sueco começou sua carreira no SoGK Charlo, antes de assinar com o Malmö. Atualmente, aos 21 anos, é peça-chave do Frankfurt e esteve em campo em 33 jogos na última temporada (28 como titular).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias