Gabriel Martinelli foi um dos 23 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a Data Fifa de setembro, sendo titular no primeiro compromisso contra o Chile, partida que terminou com vitória da Seleção Brasileira por 4 a 0. Apesar da honra de integrar a equipe nacional, a situação do craque no Arsenal gera dúvidas entre a torcida e a mídia inglesa, devido a uma temporada passada aquém das expectativas.

Nesse contexto, o jornal "The Athletic" analisou a situação de Martinelli na carreira, com ênfase na convocação do Brasil para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em contraste com sua condição no Arsenal. Apesar de seguir como titular no início desta temporada, o paulista vê sua vaga no time inicial ameaçada pela chegada de Eberechi Eze, contratado com status de jogador de luxo. Além disso, o portal considera que a evolução do jogador está estagnada devido ao modelo de jogo implementado pelo técnico Mikel Arteta. Veja a repercussão do veículo abaixo:

Seleção Brasileira 🟢🟡

— Uma aparição no Maracanã pode ter proporcionado a Martinelli um alívio bem-vindo. Na Inglaterra, seu lar adotivo, ele tem sido alvo de críticas consideráveis.

— É assim que Martinelli tem se saído ultimamente. Ele está tentando — isso é claro —, mas a execução está falhando.

Seleção Brasileira: Gabriel Martinelli nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Vítima do sistema? 🔴

— Os atacantes costumam produzir seu melhor futebol quando jogam de improviso, confiando em seus instintos. Com a camisa do Arsenal, Martinelli frequentemente parece um jogador tentando seguir instruções — um improvisador nato que recebeu falas para aprender.

— Com Martinelli lutando para manter a boa forma, há preocupações de que ele possa se tornar a próxima vítima da evolução contínua do Arsenal.

— Para muitos torcedores do Arsenal, esse dilema está no centro das dificuldades recentes de Martinelli. Ele continua sendo um dos jogadores mais rápidos do elenco do Arsenal, mas seu raciocínio rápido e seus pés ágeis o abandonaram.

— O Arsenal está passando por outra mudança de estilo. A ideia de Arteta é se tornar mais direto e mais transicional, a fim de oferecer oportunidades individuais ao novo centroavante Gyökeres. Se o Arsenal conseguir fazer essa mudança, Martinelli pode ser outro grande beneficiado. As críticas à sua tomada de decisão com a bola são válidas, mas correndo atrás, ele é um jogador diferente.

De saída? 💭

— Se o Arsenal pretendia vender Martinelli, isso nunca foi comunicado diretamente à equipe do jogador.

