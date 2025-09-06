Rivaldo aprova ‘castigo’ a Vini Jr no Real Madrid: ‘Dando resultado’
Brasileiro foi bancado por Xabi Alonso na 2ª rodada da La Liga
Campeão do mundo em 2002, Rivaldo aprovou o "castigo" de Vini Jr no Real Madrid, que iniciou o duelo contra o Oviedo no banco. Em entrevista à Betfair, o ex-jogador afirmou que a situação fez com que o brasileiro elevasse seu desempenho.
- Não vejo isso como um castigo. Foi uma estratégia para tirar o melhor de Vinícius. É uma forma de fazê-lo crescer ainda mais. E já está dando resultado, porque ele voltou marcando gols.
No próprio jogo contra o Oviedo, Vini Jr entrou na segunda etapa e fez um dos gols da vitória por 3 a 0 do Real Madrid. Na partida seguinte, o camisa sete voltou a balançar as redes contra o Mallorca. Rivaldo opinou sobre o início de trabalho de Xabi Alonso na equipe espanhola e a relação com o brasileiro.
- Xabi é um grande treinador, mas também foi um grande jogador. Ele sabe exatamente o que alguém como Vinícius pensa e sente. Às vezes é preciso fazer ajustes até com os craques. Todo treinador busca o máximo de cada atleta, e Xabi entende bem como fazer isso com Vinícius, que é peça fundamental no time.
Preservado por Carlo Ancelotti na Data Fifa, Vini Jr treina no Real Madrid visando o retorno da La Liga e o início da Champions League. No dia 13 de setembro, a equipe merengue visita a Real Sociedad, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol.
Início de temporada de Vini Jr no Real Madrid
Após um final de temporada abaixo da média, Vini Jr voltou fazendo a diferença para o Real Madrid no início da La Liga. Além dos dois gols marcados, o atacante contribuiu com uma assistência e soma participação direta em metade dos gols da equipe na atual edição do Campeonato Espanhol.
