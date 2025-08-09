Crise na La Liga: mais de metade dos reforços ainda não foram registrados
16 dos 20 clubes da liga espanhola enfrentam problemas com inscrição de jogadores
- Matéria
- Mais Notícias
A La Liga está a apenas uma semana do começo, com início previsto para a próxima sexta-feira (15). Apesar disso, uma situação preocupa os times espanhóis: o registro dos jogadores. Das 104 contratações feitas pelos clubes das principais divisões da Espanha, 54 ainda não estão oficializadas na federação e poderão não estrear, incluindo jogadores dos gigantes Barcelona e Real Madrid.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Barcelona tem problema com a capacidade do novo Camp Nou para estreia em LaLiga
Futebol Internacional06/08/2025
- Lancepédia
Copa da Liga Inglesa 2025/26: o que é, times, regulamento e datas
Lancepédia06/08/2025
- Futebol Internacional
Real Madrid solta o verbo contra organização de La Liga: ‘Viciada e manipulada’
Futebol Internacional04/08/2025
O motivo do atraso na inscrição dos atletas é causado por conflitos com tetos salariais, trâmites burocráticos e outras questões administrativas, segundo o jornal espanhol "Marca". Enquanto alguns times têm pendências com poucos nomes apenas para completar elenco, outros dependem das confirmações para montarem o 11 inicial para a temporada que se aproxima. Veja abaixo a situação dos reforços de todos os clubes da La Liga:
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Barcelona
Nesta janela de transferências, o clube catalão confirmou as chegadas do goleiro Joan García e do atacante Marcus Rashford. No entanto, nenhum dos dois está registrado até o momento. O atraso está relacionado à falta de recursos financeiros e a preocupação interna tem aumentado nos últimos dias, apesar da saída de Iñigo Martínez amenizar um pouco o cenário.
Real Madrid
Os Merengues estão em uma situação mais tranquila: das quatro contratações, três já estão confirmadas – Alexander-Arnold, Huijsen e Álvaro Carreras. A exceção fica para o jovem e promissor Mastantuono, que está sem registro e assim ficará até atingir a maioridade neste mês. O zagueiro Raúl Asencio, por sua vez, foi incluído como jogador apto a ser titular.
Atlético de Madrid
O time comandado por Diego Simeone tem o quadro ideal: todos os seis reforços estão registrados e podem estrear no domingo da próxima semana (17), contra o Espanyol, na primeira rodada da La Liga. São eles Baena, Hancko, Cardoso, Almada, Ruggeri e Pubill.
Sevilla
Inscrito: Juanlu.
Não inscritos: Alfon González e Gabriel Suazo.
Valencia
Inscritos: Copete, Aguirrezabala, Raba e Rivero.
Não inscritos: Baptiste Santamaría.
Athletic Bilbao
Inscritos: Jesús Areso, Robert Navarro e Adama.
Não inscritos: —
Alavés
Inscritos: Jonny Otto, Pablo Ibáñez, Aleñá, Youssef Enríquez e Raúl Fernández.
Não inscritos: Mariano Díaz e Celebe.
Celta de Vigo
Inscritos: —
Não inscritos: Bryan Zaragoza, Ferran Jutglà, Ionut Radu e Ilaix Moriba.
Elche
Inscritos: —
Não inscritos: Álvaro Rodríguez, Martím Neto, Leo Petrot, Germán Valera e Alejandro Iturbe.
Espanyol
Inscritos: Roberto Fernández, Ramón Terrats, José Salinas, Miguel Rubio, Kike García, Dimitrovic, Carlos Romero e Roca.
Não inscritos: Tyrhys Dolan e Marcos Fernández.
Getafe
Inscrito: Cobá.
Não inscritos: Juanmi, Mario Martín, Yvan Neyou, Davinchi, Abqar, Javi Muñoz, Sancris, Kiko Femenía e Liso.
Girona
Inscritos: Lemar e Hugo Rincón.
Não inscritos: —
Levante
Inscritos: —
Não inscritos: Alan Maturro, Goudine Koyalipou, Kevin Arriaga, Olasagasti, Matías Moreno, Toljan, Víctor García e Manu Sánchez.
Mallorca
Inscrito: Pablo Torre.
Não inscritos: Lucas Bergström.
Osasuna
Inscritos: Víctor Muñoz, Valentín Rosier e Iker Benito.
Não inscrito: Ander Yoldi.
Oviedo
Inscritos: —
Não inscritos: Rondón, Moldaván, Ilic, Fores, Domingues, Alberto Reina e Ilyas.
Rayo Vallecano
Inscritos: Luiz Felipe, Gumbau e Batalla.
Não inscritos: —
Real Sociedad
Inscritos: —
Não inscritos: Cáleta-Car e Guedes.
Real Betis
Inscritos: Roro Riquelme, Natan e Álvaro Valles.
Não inscritos: Valentín Gómez, Junior Firpo, Pau López, Deossa e Petit.
Villarreal
Inscritos: Moleiro, Mouriño, Buchanan, Rafa Marín e Cristo Romero.
Não inscritos: Thomas Partey.
- Matéria
- Mais Notícias