Crise na La Liga: mais de metade dos reforços ainda não foram registrados

16 dos 20 clubes da liga espanhola enfrentam problemas com inscrição de jogadores

Real Madrid comemora gol diante do Borussia pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
imagem cameraReal Madrid comemora gol diante do Borussia pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
13:12
A La Liga está a apenas uma semana do começo, com início previsto para a próxima sexta-feira (15). Apesar disso, uma situação preocupa os times espanhóis: o registro dos jogadores. Das 104 contratações feitas pelos clubes das principais divisões da Espanha, 54 ainda não estão oficializadas na federação e poderão não estrear, incluindo jogadores dos gigantes Barcelona e Real Madrid.

O motivo do atraso na inscrição dos atletas é causado por conflitos com tetos salariais, trâmites burocráticos e outras questões administrativas, segundo o jornal espanhol "Marca". Enquanto alguns times têm pendências com poucos nomes apenas para completar elenco, outros dependem das confirmações para montarem o 11 inicial para a temporada que se aproxima. Veja abaixo a situação dos reforços de todos os clubes da La Liga:

Gavi comemora gol pelo Barcelona durante pré-temporada (Foto: Jung Yeon-je/AFP)
Gavi comemora gol pelo Barcelona durante pré-temporada (Foto: Jung Yeon-je/AFP)

Barcelona

Nesta janela de transferências, o clube catalão confirmou as chegadas do goleiro Joan García e do atacante Marcus Rashford. No entanto, nenhum dos dois está registrado até o momento. O atraso está relacionado à falta de recursos financeiros e a preocupação interna tem aumentado nos últimos dias, apesar da saída de Iñigo Martínez amenizar um pouco o cenário.

Real Madrid

Os Merengues estão em uma situação mais tranquila: das quatro contratações, três já estão confirmadas – Alexander-Arnold, Huijsen e Álvaro Carreras. A exceção fica para o jovem e promissor Mastantuono, que está sem registro e assim ficará até atingir a maioridade neste mês. O zagueiro Raúl Asencio, por sua vez, foi incluído como jogador apto a ser titular.

Atlético de Madrid

O time comandado por Diego Simeone tem o quadro ideal: todos os seis reforços estão registrados e podem estrear no domingo da próxima semana (17), contra o Espanyol, na primeira rodada da La Liga. São eles Baena, Hancko, Cardoso, Almada, Ruggeri e Pubill.

Sevilla

Inscrito: Juanlu.
Não inscritos: Alfon González e Gabriel Suazo.

Valencia

Inscritos: Copete, Aguirrezabala, Raba e Rivero.
Não inscritos: Baptiste Santamaría.

Athletic Bilbao

Inscritos: Jesús Areso, Robert Navarro e Adama.
Não inscritos:

Alavés

Inscritos: Jonny Otto, Pablo Ibáñez, Aleñá, Youssef Enríquez e Raúl Fernández.
Não inscritos: Mariano Díaz e Celebe.

Celta de Vigo

Inscritos:
Não inscritos: Bryan Zaragoza, Ferran Jutglà, Ionut Radu e Ilaix Moriba.

Elche

Inscritos: —
Não inscritos: Álvaro Rodríguez, Martím Neto, Leo Petrot, Germán Valera e Alejandro Iturbe.

Espanyol

Inscritos: Roberto Fernández, Ramón Terrats, José Salinas, Miguel Rubio, Kike García, Dimitrovic, Carlos Romero e Roca.
Não inscritos: Tyrhys Dolan e Marcos Fernández.

Getafe

Inscrito: Cobá.
Não inscritos: Juanmi, Mario Martín, Yvan Neyou, Davinchi, Abqar, Javi Muñoz, Sancris, Kiko Femenía e Liso.

Girona

Inscritos: Lemar e Hugo Rincón.
Não inscritos:

Levante

Inscritos:
Não inscritos: Alan Maturro, Goudine Koyalipou, Kevin Arriaga, Olasagasti, Matías Moreno, Toljan, Víctor García e Manu Sánchez.

Mallorca

Inscrito: Pablo Torre.
Não inscritos: Lucas Bergström.

Osasuna

Inscritos: Víctor Muñoz, Valentín Rosier e Iker Benito.
Não inscrito: Ander Yoldi.

Oviedo

Inscritos:
Não inscritos: Rondón, Moldaván, Ilic, Fores, Domingues, Alberto Reina e Ilyas.

Rayo Vallecano

Inscritos: Luiz Felipe, Gumbau e Batalla.
Não inscritos:

Real Sociedad

Inscritos:
Não inscritos: Cáleta-Car e Guedes.

Real Betis

Inscritos: Roro Riquelme, Natan e Álvaro Valles.
Não inscritos: Valentín Gómez, Junior Firpo, Pau López, Deossa e Petit.

Villarreal

Inscritos: Moleiro, Mouriño, Buchanan, Rafa Marín e Cristo Romero.
Não inscritos: Thomas Partey.

