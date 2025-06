Barcelona anuncia titular de rival para a próxima temporada

Joan García é o novo jogador do Barcelona. O clube anunciou a contratação do goleiro de 24 anos, após o pagamento da multa rescisória: 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). O jovem atuava no Espanyol, principal rival dos Blaugranas na Catalunha.

Nascido na Catalunha, Joan García tem 24 anos e iniciou na base do Espanyol em 2017, quando foi contratado junto ao modesto CF Damm, seu primeiro clube na carreira. Sem pular etapas, o goleiro assinou seu primeiro contrato profissional em 2021, com validade prevista até 2028. Foi titular na equipe catalã em todos os 38 jogos da La Liga em 2024/25. Somadas todas as competições, ele fez 67 jogos pelo time principal e passou 21 partidas sem sofrer gols.

García chega ao Barcelona como uma das grandes promessas do futebol espanhol e com possibilidade de alcançar a titularidade na próxima temporada. Na posição, o time de Hansi Flick tem os veteranos Wojciech Szczęsny — garantido por mais uma temporada — e Marc-André ter Stegen, ídolo do clube com futuro incerto na Catalunha. Apesar do interesse do alemão em permanecer na equipe, há rumores de negociação do jogador devido a concorrência no gol.

Embora haja a possibilidade de punição pelo descumprimento do Fair Play financeiro, o Barcelona já deu garantias financeiras aos representantes do reforço. Para evitar sanções e fazer caixa, a entidade planeja saídas de nomes com pouco espaço no elenco, como Ansu Fati; Pablo Torre e Iñaki Peña. Clément Lenglet, por exemplo, já deixou o clube rumo ao Atlético de Madrid.

