Futebol Internacional

Jorge Jesus tira titular do Barcelona do clube para acertar com o Al-Nassr

Iñigo Martínez vai rescindir com os Blaugranas

Time do Barcelona antes de jogo da Champions League
Iñigo Martínez foi titular do Barcelona nesta temporada (Foto: Reprodução/Barcelona)
Pedro-Henrique-Cardoso-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
15:02
Atualizado há 7 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Al-Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, acertou a transferência do zagueiro Iñigo Martínez, titular do Barcelona durante a última temporada. De acordo com Fabrizio Romano, o jogador irá rescindir seu contrato com os Blaugranas de imediato e assinará um contrato válido até 2026 com os sauditas, com opção de renovação até 2027.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Martínez chegou ao Barcelona em 2023 sem custos do Athletic Bilbao, com status de aposta. O espanhol de 34 anos foi peça-chave para o time de Hansi Flick na última temporada, tendo conquistado três títulos. O jogador tem uma vasta experiência na seleção espanhola, tendo estreado em 2013, com 21 partidas oficiais e um gol marcado pela Fúria.

Agora no Al-Nassr, Iñigo Martínez se junta a Cristiano Ronaldo e companhia no que marca o início de uma nova era em Riade. Com contrato renovado, o português tem mais espaço para influenciar nas tomadas de decisão da diretoria do Al-Nassr no que concerne contratações e mudanças internas.

Veja os números de Iñigo Martínez pelo Barcelona

Na última temporada, Iñigo Martínez ganhou status de titular com a chegada de Hansi Flick ao comando técnico da equipe. O jogador foi importante nos momentos decisivos da temporda, principalmente nos duelos contra o Real Madrid em finais ou jogos importantes de La Liga. A grande maioria dos jogos que Martínez disputou este ano foi entre os onze iniciais, com uma média de 86 minutos jogados por partida.

🔢46 partidas disputadas
⏱️3975 minutos em campo
⚽3 gols
🎁5 assistências
🏆Campeão de La Liga, Supercopa da Espanha e Copa do Rei da Espanha

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Iñigo Martínez com a taça de La Liga (Foto: Reprodução/Iñigo Martínez)
