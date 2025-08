O Barcelona não poderá utilizar a capacidade desejada do novo Camp Nou para a estreia na temporada de LaLiga. O clube confirmou que, para o duelo contra o Valencia, marcado para o dia 14 de setembro, o estádio poderá receber no máximo 30 mil torcedores, metade do previsto inicialmente.

A solicitação formal para liberação parcial da arena já foi enviada ao Ayuntamiento (prefeitura), e abrange também a partida seguinte, contra o Getafe, pela segunda rodada. Apenas o setor da tribuna e um dos fundos serão abertos ao público nesse primeiro momento.

Previsão inicial do Barcelona foi frustrada

A previsão inicial do clube era estrear com 60 mil lugares disponíveis, mas os atrasos nas obras impediram que essa meta fosse atingida. Em uma segunda etapa, a expectativa é elevar a capacidade para 45 mil torcedores, abrangendo compromissos posteriores da LaLiga e também da Champions League. A liberação para 60 mil pessoas, como previsto originalmente, só deve ocorrer em uma fase mais avançada da temporada.

O cronograma apertado preocupa a diretoria culé, especialmente porque a primeira rodada da Champions será disputada entre os dias 16 e 18 de setembro — ou seja, logo após a estreia no Campeonato Espanhol. Caso o Barcelona atue como mandante na rodada inicial da competição europeia, também terá de jogar com público limitado a 30 mil presentes. O clube, inclusive, já solicitou à UEFA que evite marcá-lo como anfitrião nesse jogo de estreia, mas ainda aguarda uma resposta oficial.

Estágio atual da reforma do Camp Nou Spotify (Foto: Reprodução/Barcelona)

