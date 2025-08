Passam as férias, vira a temporada, mas o embate continua a todo vapor. Real Madrid e La Liga seguem com uma relação negativa, e antes mesmo do começo de 2025/26, a primeira polêmica já surgiu: na noite desta segunda-feira (4), o clube merengue soltou o verbo contra a direção do campeonato.

Em vídeo produzido através de sua produtora audiovisual, a RMTV, a diretoria produziu críticas fortes à competição. O motivo? O não adiamento da estreia dos comandados de Xabi Alonso, que acontece no dia 19 de agosto, diante do Osasuna.

- O que estão fazendo não é independência, é manipulação. A temporada 2025/26 de La Liga começa viciada, alterada e manipulada. Um time começa com desvantagem física e tática por conta de uma decisão, não de casualidades. Falam em "integridade competitiva", mas como integridade se estão fazendo uma equipe exausta competir enquanto outros têm semanas de preparação? Aplicar a regra como um porrete para alguns e tapete vermelho para outros? A independência não deve ser apenas exercida, e sim demonstrada. Hoje foi o Real Madrid, amanhã pode ser qualquer um - disparou o Real, em nome de Miguel García Caba, advogado que trabalhou no clube.

⚔️ A "treta" da vez entre Real Madrid e La Liga

O questionamento forte por parte dos Blancos está condicionado à participação no Mundial de Clubes. A equipe chegou à semifinal do torneio, e jogou até o dia 9 de julho. Entre a eliminação diante do PSG e a estreia contra o Osasuna, há uma distância de 40 dias, que não responde de maneira correta ao prazo mínimo de férias e recondicionamento dos jogadores.

O Madrid solicitou à direção de La Liga que adiasse os compromissos iniciais do clube, a fim de poder atingir o prazo e minimizar a distância física, bem como reduzir os riscos de lesão. Entretanto, a direção do torneio, representada pelo presidente Javier Tebas, deu resposta negativa, o que enfureceu os madridistas.

- Em 9 de julho, José Alberto Peláez, Juiz Único de Competição, recebeu um pedido de adiamento da partida. Não foi um capricho, foi para impedir que jogadores recém-chegados atuassem sem o descanso mínimo. A resposta chegou em 31 de julho. 22 dias depois. A urgência, ignorada. O bom senso, enterrado. E o que ele assinou não foi resolução, foi crítica. À medicina básica, à lógica, à integridade. Acima dele, está Rafael Louzán (presidente da Federação Espanhola), "violinista do Titanic"; e sobretudo, Javier Tebas, que tem conhecida animosidade com o Real Madrid. Antes de Peláez emitir sua resolução, Tebas já havia dito que a partida não deveria ser adiada e nos criticou abertamente. Enquanto Peláez estiver no cargo e Tebas ditar os rumos, a justiça esportiva não estará nos estádios, estará de férias. E a música continuará a tocar naquele barco à deriva, com o violinista tocando como se nada estivesse acontecendo - disparou o Real.

Na última temporada, os dois lados da moeda já haviam trocado longas farpas. As reclamações merengues, em sua maioria, estavam relacionadas às escalações dos árbitros, onde produzia, também através da RMTV, vídeos que mostravam erros e polêmicas dos referidos atuantes nos confrontos.

Com a solicitação negada, o Real configura sua preparação rumo ao dia 19, e só terá tempo de fazer um amistoso, no dia 12, frente ao WSG Tirol, na Áustria. Uma semana depois, Xabi Alonso e seus comandados entram em 2025/26 no duelo com o Osasuna, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

