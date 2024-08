Copiar Link

Escrito por Paulo Caravina e Pedro Ernesto • Publicada em 16/08/2024 - 14:28 • Londres (ENG)

A partir da temporada 2024-2025, os árbitros da Premier League serão obrigados a declarar para qual clube torcem. A liga inglesa começa nesta sexta (16), às 16h, com o jogo Manchester United x Fulham.

A obrigatoriedade foi divulgada pela PGMOL, organização responsável pela arbitragem no campeonato inglês, para evitar intereferência. As informações do time de coração dos profissionais não vão ser divulgadas para o público.

Essa ação foi tomada pelo excesso de reclamações sobre arbitragem na temporada 2023/2024. Nesse período, o Nottingham Forest publicou um comunicado por meio das redes sociais do clube após uma derrota para o Everton por 2 a 0, o qual relatava que o VAR daquela partida Stuart Attwell, era torcedor do Luton Town, time que brigava com o Nottingham contra o rebaixamento. No mesmo jogo, a nota enfatizou que três pênaltis claros não foram marcados pela equipe de arbitragem a favor do Forest.

- O árbitro não queria ser árbitro quando ele tinha oito ou doze anos de idade. Normalemente esse desejo surge como uma oportunidade de estar no meio do futebol quando você já é adulto. Então, sempre vai ter alguma publicação sobre o time que ele torcia e os torcedores vão pegar esse post e usar como conflito - analisa o criador do Cria Lab!, Paulo Caravina.

- É importante dizer que assim como os jogadores profissionais, o árbitro também tem esse profissionalismo. Ele quer apitar bem e acertar o máximo de decisões possíveis - completa o especialista brasileiro em arbitragem.

Além dessa medida, a Premier League anunciou o lançamento de uma página oficial para fazer análises em tempo real da atuação dos árbitros nos jogos da competição. O perfil está disponível na rede social X (antigo Twitter).