Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 16/08/2024 - 12:08

A temporada de clubes europeia está voltando a todo vapor neste próximo final de semana. A melhor liga de futebol do mundo, a Premier League, começa hoje, com o jogo entre Manchester United e Fulham, disputado em Old Trafford, estádio dos Red Devils. Além disso, Chelsea e Manchester City já fazem clássico no domingo. As transmissões dos jogos serão exclusivas pela ESPN e pelo Disney+.

Na última temporada, o todo poderoso Manchester City, comandado por Pep Guardiola saiu com mais um título da Premier League, conquistando cinco taças nos últimos seis anos, além de ser o atual tetracampeão do país. Com certeza, os Citizens ainda são o clube a ser batido. Para esse ano, Arsenal e Liverpool ainda devem ser os desafiadores pelo título. Chelsea, Tottenham e Manchester United são os outros times do Big Six que correm por fora. Será que algum deles pode surpreender o atual campeão?

Antes mesmo da Premier League começar, o City já foi campeão. O clube ganhou a Supercopa da Inglaterra, ao bater o rival Manchester United nos pênaltis. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Confira todas as informações que você precisa saber sobre os jogos da primeira rodada da Premier League (horário, transmissões e confrontos)

Sexta-feira, 16 de agosto

16h00 - Manchester United x Fulham - ESPN e Disney+

Sábado, 17 de agosto

08h30 - Ipswich x Liverpool - ESPN e Disney+

- Ipswich x Liverpool - ESPN e Disney+ 11h00 - Everton x Brighton - Sem Transmissão

- Everton x Brighton - Sem Transmissão 11h00 - Newcastle x Southampton - ESPN e Disney+

- Newcastle x Southampton - ESPN e Disney+ 11h00 - Arsenal x Wolverhampton - Disney+

- Arsenal x Wolverhampton - Disney+ 11h00 - Nottingham Forest x Bournemouth - Sem Transmissão

- Nottingham Forest x Bournemouth - Sem Transmissão 13h30 - West Ham x Aston Villa - ESPN e Disney+

Domingo, 18 de agosto

10h00 - Brentford x Crystal Palace - ESPN e Disney+

- Brentford x Crystal Palace - ESPN e Disney+ 12h30 - Chelsea x Manchester City - ESPN e Disney+

Segunda-feira, 19 de agosto