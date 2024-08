Botafogo x Palmeiras: Cria Lab do Lance! vê pênalti não marcado em Estêvão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro

Já era reta final do jogo entre Botafogo e Palmeiras quando Estêvão caiu na grande área. Em dividida com o lateral-direito Mateo Ponte, o atacante do Verdão foi ao chão e a torcida alviverde, pelo choque, reclama de pênalti.

O duelo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América já estava 2 a 1 para o Glorioso - e foi o placar final da partida disputada no Estádio Nilton Santos. Após o duelo no Rio de Janeiro, as equipes voltam a duelar na semana que vem, no Allianz Parque, em São Paulo.

Para Paulo Caravina, especialista em arbitragem e Cria Lab do Lance!, houve, sim, infração de Ponte sobre Estêvão. A projeção do quadril é a explicação.