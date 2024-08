Guia da Premier League: tudo o que você precisa saber sobre o Campeonato Inglês da temporada 2024/25

Taça da Premier League, o principal campeonato do futebol inglês (Foto: Dan Istitene/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 04:00 • Londres (ING)

A Premier League da temporada 2024-2025 terá início nesta sexta-feira (16) às 16h (hora de Brasília), quando Manchester United e Fulham fazem o jogo de abertura da competição, no estádio Old Trafford, em Manchester.

E para esquentar aquele que é considerado o melhor campeonato do mundo, preparamos um guia com tudo o que você precisa saber sobre a competição: como chegam os principais times, os times do campeonato, jogadores de destaque, onde assistir e muito mais.

🔝Como chegam as principais equipes?

Arsenal 🔴⚪

O time do técnico Mikel Arteta é, novamente, um dos candidatos ao título, assim como nas duas últimas temporadas, quando acabou com o vice-campeonato. Mesmo batendo na trave, a direção do clube acredita fielmente em seu projeto e manteve a base da última temporada. A única contratação, até o momento, foi o zagueiro Riccardo Calafiori, destaque da Itália na última Eurocopa e contratado junto ao Bologna (Itália).

📋Técnico: Mikel Arteta (Espanha)

⭐Craque: Martin Odegaard (Noruega)

📊Posição na última temporada: vice-campeão

🏆Último título: temporada 2003-2004

✅Time-base: David Raya; Ben White, Gabriel Magalhães, Saliba e Zinchenko (Calafiori); Thomas Partey, Declan Rice e Odegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Kai Havertz.

Odegaard (vermelho) é o principal criador de jogadas do Arsenal (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Chelsea 🔵⚪

Depois de uma temporada decepcionante, tanto em resultados quanto em desempenho, havia a expectativa de que o Chelsea passasse por uma revolução na montagem do seu time. Entretanto, com mais de 40 jogadores em seu elenco, os Blues mostram que ainda não tem um projeto esportivo confiável para figurar no topo da tabela. De positivo, apenas a aposta no técnico Enzo Maresca, ex-auxiliar técnico de Guardiola, que foi campeão da segunda divisão com o Leicester na última temporada.

📋Técnico: Enzo Maresca (Itália)

⭐Craque: Cole Palmer (Inglaterra)

📊Posição na última temporada: 6º colocado

🏆Último título: temporada 2016-2017

✅Time-base: Jorgensen; Reece James, Axel Disasi, Levi Colwill e Cucurella; Enzo Fernández, Moises Caicedo e Nkunku; Cole Palmer, Nicolas Jackson e Pedro Neto.

Cole Palmer terá a dura missão de fazer o Chelsea competitivo na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Liverpool 🔴⚪

Depois de oito anos e meio, o Liverpool terá um novo técnico: sai o ídolo Jürgen Klopp, entra o holandês Arne Slot, que se destacou no comando do Feyenoord (Holanda). O elenco segue o mesmo da última temporada, mas a troca no comando permite dizer que os Reds são uma das grandes incógnitas da competição. É time para observar de perto nas primeiras rodadas.

📋Técnico: Arne Slot (Holanda)

⭐Craque: Mohamed Salah (Egito)

📊Posição na última temporada: 3º colocado

🏆Último título: temporada 2019-2020

✅Time-base: Alisson; Alexander-Arnold, Van Djik, Konaté e Andy Robertson; MacAllister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Luis Díaz e Diogo Jota.

Arne Slot tem a difícil missão de substituir Jurgen Klopp no comando do Liverpool (Foto: Peter POWELL / AFP)

Manchester City 🔵⚪

São os atuais tetracampeões do campeonato (um feito inédito). Com um elenco forte e um estilo de jogo que beira a perfeição, o time de Pep Guardiola é, mais uma vez, o grande favorito ao título. Vale ficar de olho no brasileiro Savinho, recém-contratado pelo clube e muito elogiado pelo técnico durante a pré-temporada.

📋Técnico: Pep Guardiola (Espanha)

⭐Craque: Kevin De Bruyne (Bélgica)

📊Posição na última temporada: campeão

🏆Último título: temporada 2023-2024

✅Time-base: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Gvardiol; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva (Kovacic); Phil Foden, Jack Grealish (Savinho) e Haaland.

Insaciável, Guardiola quer levar o Manchester City ao quinto título consecutivo de Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Manchester United 🔴🟡

A atual edição da Premier League deve ser um campeonato de "vida ou morte" para o técnico Erik ten Hag, que entra na disputa com a pressão acumulada de duas temporadas de desempenho e títulos abaixo do esperado.

📋Técnico: Erik ten Hag (Holanda)

⭐Craque: Bruno Fernandes (Portugal)

📊Posição na última temporada: 8º colocado

🏆Último título: temporada 2012-2013

✅Time-base: André Onana; Diogo Dalot, Lisandro Martinez, De Ligt e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Marcus Rashford e Hojlund.

Bruno Fernandes tem sido a única boa notícia do Manchester United nas últimas temporadas (Foto: Darren Staples / AFP)

Tottenham ⚫⚪

O time comandado por Ange Postecoglou foi a agradável surpresa do início da última edição do campeonato, com um estilo ofensivo, leve e bastante autoral. Entretanto, as previsões sobre a força do elenco se concretizaram no decorrer da competição, e a equipe acabou ficando de fora da zona de classificação para a Champions League desta temporada. A expectativa é por um campeonato mais consistente nesta temporada.

📋Técnico: Ange Postecoglou (Austrália)

⭐Craque: Heung-min Son (Coreia do Sul)

📊Posição na última temporada: 5º colocado

🏆Último título: temporada 1960-1961

✅Time-base: Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Van de Ven e Udogie; Bissouma, Pape Sarr e James Maddison; Dejan Kulusevski, Dominic Solanke e Heung-min Son.



Ange Postecoglou fez levou o Tottenham a uma campanha surpreendente na última Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

⚽Outras equipes

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton

Crystal Palace

Everton

Fulham

Ipswich Town (promovido)

Leicester City (promovido)

Newcastle United

Nottingham Forest

Southampton (promovido)

West Ham

Wolverhampton

👁️‍🗨️Fique de olho

Embora a contratação ainda não tenha sido confirmada, Porto e Brentford chegaram a um acordo pela contratação do brasileiro Evanilson, que defendia o Porto (Portugal). A chegada do brasileiro à Premier League gera altas expectativas, especialmente pelo seu bom desempenho no campeonato português.

➡️ Olheiro Lance!: veja outros jogadores, além de Evanilson, que valem a sua atenção Premier League

Evanilson será mais um brasileiro a atuar na Premier League (Foto: Carlos Costa / AFP)

💰Os jogadores mais valiosos da Premier League

Com valor de mercado estimado em mais de 11 bilhões de euros (cerca de R$ 66,2 bilhões na cotação atual), a Premier League tem no poderio financeiro uma de suas grandes marcas. Pensando nisso, a equipe do Lance!Biz listou os 10 jogadores mais valiosos da Premier League - com brasileiro no ranking!

➡️ Clique aqui e saiba quem são os jogadores mais valiosos da Premier League

📺Onde assistir à Premier League?

A Premier League da temporada 2024-2025 será transmitida pela ESPN, na televisão fechada; e pelo Disney+, na versão Premium do serviço de streaming.

📅Data e hora dos jogos da primeira rodada da Premier League

Manchester United x Fulham - sexta-feira (16), às 16h (hora de Brasília)

Ipswich Town x Liverpool - sábado (17), às 8h30 (hora de Brasília)

Arsenal x Wolverhampton - sábado (17), às 11h (hora de Brasília)

Everton x Brighton - sábado (17), às 11h (hora de Brasília)

Newcastle x Southampton - sábado (17), às 11h (hora de Brasília)

Nottingham Forest x Bournemouth - sábado (17), às 11h (hora de Brasília)

West Ham x Aston Villa - sábado (17), às 13h30 (hora de Brasília)

Brentford x Crystal Palace - domingo (18), às 10h (hora de Brasília)

Chelsea x Manchester City - domingo (18), às 12h30 (hora de Brasília)

Tottenham x Leicester City - segunda-feira (19), às 16h (hora de Brasília)

