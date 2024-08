Premier League toma decisão importante sobre arbitragem na próxima temporada

Taça da Premier League. (Foto: Paul Tellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

A Premier League, campeonato de elite do futebol na Inglaterra, adotará uma nova medida sobre a arbitragem na próxima temporada. Na busca por mitigar as polêmicas sobre o assunto, a liga lançou uma plataforma no X (antigo Twitter) para esclarecer decisões de campo e do VAR nas partidas. As atualizações, inclusive, serão feitas em tempo real.

Além do veredito de especialistas em arbitragem, o perfil também divulgará as percepções dos árbitros do VAR, de forma a ampliar a clareza do público acerca das decisões.

A temporada 2024-25 da Premier League começará na próxima sexta (16). (Foto: Dan Istitene/AFP)

O perfil será tocado por um centro operacional Premier League, que tem acesso a todos os 20 estádios dos times participante, incluindo todas as cabines de VAR e transmissões ao redor do mundo.

O VAR foi alvo de várias polêmicas no futebol inglês após a última temporada. Inclusive, uma votação ocasionada com o apelo do Wolverhampton buscava extinguir a utilização da ferramenta em partidas do campeonato inglês. O resultado foi categórico: os 20 clubes votaram pela manutenção do VAR no futebol inglês. A liga inglesa, neste sentido, se comprometeu a promover melhorias no sistema.

-Bem-vindo à conta do Premier League Match Centre X. Esta página fornecerá atualizações ao vivo do Stockley Park, incluindo informações diretamente do VAR Hub. Emitiremos atualizações quase ao vivo sobre questões operacionais de todas as partidas – incluindo esclarecimentos sobre arbitragem e VAR.

-Os esclarecimentos da arbitragem e do VAR serão baseados nas informações factuais do VAR Hub e do Premier League Match Centre. Quando necessário, informações adicionais sobre as Leis do Jogo e o processo do VAR de especialistas da PGMOL serão comunicadas.

-Esta conta está aberta para todos os torcedores seguirem com o objetivo de aumentar a transparência em torno do VAR e da arbitragem na Premier League.