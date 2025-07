Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da série B do Brasileirão, da Eurocopa Feminina, fases preliminares das competições europeias e do Brasileirão sub-20.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 10 de julho de 2025)

Brasileirão Série B

CRB x Coritiba – 21h35 – RedeTV!, ESPN, SportyNet, Disney+ e Desimpedidos

Eurocopa Feminina

Finlândia (F) x Suíça (F) – 16h – CazéTV

Europa League (fase preliminar)

Levski Sofia x Hapoel Be'er Sheva – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball

Conference League (fase preliminar)

Atlètic Club d'Escaldes x Dudelange – 11h – OneFootball

Racing Union Luxemburg x Dila Gori – 13h30 – OneFootball

Vllaznia x Daugavpils – 15h – OneFootball

Decic Tuzi x Sileks – 15h – OneFootball

Malisheva x Víkingur – 15h15 – OneFootball

Sutjeska x Dínamo Brest – 15h30 – OneFootball

Zeljeznicar x Koper – 15h30 – OneFootball

Runavík x HJK – 15h45 – OneFootball

Brasileirão sub-20

Flamengo sub-20 x Botafogo sub-20 – 18h – Sportv

Uefa muda regulamento para o mata-mata da próxima Champions League

A Uefa realizará mudanças no mata-mata das competições continentais de clubes que estão sob seu guarda-chuva, incluindo a Champions League. A entidade quer valorizar a fase de liga, novidade apresentada em 2024/25 e que terá influência direta na montagem do calendário decisivo.

Até a última temporada, os mandantes dos jogos de volta eram definidos por sorteio. Agora, quem tiver sido o melhor qualificado entre os adversários terá a possibilidade de receber o confronto decisivo diante de seu torcedor. Desta maneira, o primeiro e o segundo colocados terão garantido o direito de ter a volta da semifinal em casa; da mesma maneira, do líder ao quarto, será nas quartas de final.

