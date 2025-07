Premiação do Mundial: veja quanto PSG e Chelsea podem faturar com título

Além da disputa pelo troféu inédito, a final entre Chelsea e PSG, neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, vale muito dinheiro. O campeão do Mundial de Clubes 2025 vai faturar US$ 40 milhões (cerca de R$ 223 milhões) apenas pelo título, enquanto o vice fica com US$ 30 milhões.

Os dois clubes já acumularam uma bolada ao longo da campanha. O Chelsea soma US$ 75,2 milhões até aqui, enquanto o PSG já arrecadou US$ 77,5 milhões. Desta forma, o campeão encerrará o torneio com mais de US$ 115 milhões em premiação total.

💰 Valores de premiação do Mundial

A divisão dos valores do Mundial segue dois critérios principais:

🔹 Cotas fixas por continente

Europa: entre US$ 12,81 mi e US$ 38,19 mi

América do Sul: US$ 15,21 mi

América do Norte, Ásia e África: US$ 9,55 mi

Oceania: US$ 3,58 mi

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos: US$ 2 mi

Empate na fase de grupos: US$ 1 mi

Oitavas de final: US$ 7,5 mi

Quartas: US$ 13,125 mi

Semifinal: US$ 21 mi

Vice-campeão: US$ 30 mi

Campeão: US$ 40 mi

