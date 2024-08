Brasileiros ainda são maioria entre estrangeiros na Premier League, mas queda é tendência

Gabriel Jesus, Alisson e Savinho jogarão a Premier League nesta temporada (Fotos: JUSTIN TALLIS / AFP | PAUL ELLIS / AFP |Divulgação / Manchester City)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 16/08/2024 - 12:26 • Rio de Janeiro (RJ)

A Premier League retorna nesta sexta-feira (16) com o início da temporada 2024/25, e os brasileiros são atração à parte da competição. Pelo terceiro ano consecutivo, jogadores do Brasil são maioria entre os estrangeiros no Campeonato Inglês. Contudo, o número vem diminuindo em comparação às últimas temporadas.

A primeira divisão da Inglaterra conta com 30 brasileiros registrados na rodada de estreia; o número pode chegar a 31, caso Evanilson seja anunciado e regularizado à tempo pelo Bournemouth. Entre esses - além do agora ex-Porto -, seis são estreantes no torneio.

A principal novidade é Savinho, atacante da Seleção Brasileira que deixou o Girona rumo ao Manchester City. Além dele, Pedro Lima (Wolverhampton), Carlos Miguel (Nottingham Forest), Luís Guilherme (West Ham), Igor Thiago (Brentford) e Ângelo (Chelsea) podem estrear na Terra do Rei. Este último foi contratado junto ao Santos em 2023, mas logo foi emprestado ao Strasbourg, da França.

O Brasil também tem "figurinhas carimbadas" na Premier League 2024/25. Jogadores com Alisson (Liverpool), Éderson (Manchester City), Casemiro (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Lucas Paquetá (West Ham), Bruno Guimarães e Joelinton (Newcastle) e os "Gabrieis" Guimarães, Jesus e Martinelli (Arsenal), por exemplo, vão para mais uma temporada na Inglaterra.

Há ainda nomes que ganharam destaque recentemente e podem atingir "outro patamar". Casos como os de João Gomes (Wolverhampton), João Pedro (Brighton), Murillo (Nottingham Forest), Andreas Pereira e Rodrigo Muniz (Fulham), que vêm de ótimas temporadas por seus clubes.

Apesar do alto número de brasileiros na Premier League, a quantidade vem caindo nos últimos anos. Na temporada 2022/23, haviam 36 jogadores do Brasil na primeira divisão inglesa; na última, eram 34 representantes. Nomes conhecidos como Thiago Silva, Douglas Luiz e Emerson Royal são exemplos que deixaram o Campeonato Inglês nesta janela de transferências.

Assim, mesmo sendo maioria entre os estrangeiros na competição, há tendência de queda no número de brasileiros na PL. Contudo, como o mercado inglês só fecha no fim de agosto e outra janela se abre em janeiro, no meio da temporada, existe a chance desta queda ser "revertida" ainda em 2024/25.

João Gomes é um dos brasileiros que disputará a Premier League em 2024/25 (Foto: Reprodução)

🔰 Quais brasileiros disputarão a Premier League 24/25?

ARSENAL

Gabriel Magalhaes - zagueiro

Gabriel Martinelli - atacante

Gabriel Jesus - atacante

ASTON VILLA

Diego Carlos - zagueiro

BOURNEMOUTH

Neto - goleiro

*Evanilson - atacante

BRENTFORD

Igor Thiago - atacante

BRIGHTON

João Pedro - atacante

Igor - zagueiro

CHELSEA

Deivid Washington - atacante

Ângelo - atacante

CRYSTAL PALACE

Matheus França - meia-atacante

FULHAM

Andreas Pereira - meio-campista

Rodrigo Muniz - atacante

LIVERPOOL

Alisson - goleiro

MANCHESTER CITY

Ederson - goleiro

Savinho - atacante

MANCHESTER UNITED

Casemiro - volante

Antony - atacante

NEWCASTLE

Bruno Guimarães - volante

Joelinton - meio-campista

NOTTINGHAM FOREST

Carlos Miguel - goleiro

Murillo - zagueiro

Danilo - volante

TOTTENHAM

Richarlison - atacante

WEST HAM

Lucas Paqueta - meio-campista

Luís Guilherme - atacante

WOLVERHAMPTON

Pedro Lima - lateral-direito

João Gomes - volante

Matheus Cunha - atacante

*Aguardando anúncio e regularização