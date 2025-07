O PSG aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes. O time francês demonstrou ampla superioridade e chegou a poupar seus principais jogadores no início do segundo tempo, o que poderia ter tornado o placar ainda mais elástico.

A derrota já havia deixado os torcedores merengues revoltados, mas uma cena específica aumentou ainda mais a insatisfação. Aos 37 minutos da segunda etapa, com o time de Xabi Alonso já perdendo por três gols, a transmissão flagrou Vinicius Junior no banco de reservas "sorrindo" e conversando com colegas, o que gerou forte repercussão negativa entre os fãs do clube espanhol. Veja o vídeo abaixo:

Como foi o jogo entre Real Madrid e PSG?

O Paris Saint-Germain dominou o confronto contra o Real Madrid e garantiu a vaga na final do Mundial de Clubes com uma vitória por 4 a 0. A equipe francesa começou a partida com muita intensidade e logo criou boas chances, exigindo duas grandes defesas de Courtois em finalizações de Fabián Ruiz e Nuno Mendes. Aos seis minutos, após um erro de Asensio dentro da área, Dembélé pressionou, dividiu com Courtois e a bola sobrou para Fabián Ruiz abrir o placar. Dois minutos depois, foi a vez de Rüdiger falhar em um recuo, permitindo que Dembélé ampliasse com um chute preciso no canto.

Vinícius Júnior cumprimenta Xabi Alonso após ser substituído na partida contra o PSG (Foto: Paul Ellis/AFP)

O terceiro gol veio aos 23 minutos, em uma jogada rápida: Hakimi tabelou com Dembélé e cruzou rasteiro para Fabián Ruiz marcar novamente. Até o fim da primeira etapa, o PSG manteve o controle da posse e quase fez o quarto com Kvaratskhelia, que finalizou para fora com perigo.

➡️ Éder Militão volta a atuar pelo Real Madrid após mais de oito meses

Na volta do intervalo, Doué chegou a marcar logo no início, mas o lance foi anulado por impedimento de Dembélé na origem. Com a vantagem confortável, Luis Enrique aproveitou para poupar seus principais jogadores, sem perder o controle da partida. O Real Madrid, mesmo com as alterações promovidas por Xabi Alonso, teve muita dificuldade para reagir e praticamente não levou perigo ao gol de Donnarumma — que só precisou trabalhar em uma finalização de longa distância de Militão. Já nos minutos finais, Barcola fez bela jogada individual e serviu Gonçalo Ramos, que limpou a marcação e fechou a goleada em 4 a 0.