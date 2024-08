Oitavas da Libertadores: não expulsão de Ganso divide opiniões na web

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 12:30 • Rio de Janeiro

O Grêmio venceu o Fluminense de virada por 2 a 1, pelas oitavas de final da Libertadores, no Couto Pereira, nesta terça-feira (13). Apesar de levar a vantagem para o jogo de volta no Maracanã, o clube gaúcho terá baixa de Rodrigo Ely, suspenso da próxima partida por expulsão em confronto marcado pela tônica das polêmicas de arbitragem.

Por conta disso, o nosso Cria Lab Paulo Caravina, do "soudoapito", deu sua opinião sobre o lance que gerou expulsão do jogador do Imortal.

- O Ganso deveria ter sido Expulso? Sempre que o árbitro for ao VAR ele tem que voltar com a melhor decisão, cabia ao VAR mostrar as condutas dos dois jogadores para o árbitro avaliar. Provavelmente focaram apenas no soco do jogador do Grêmio, o que é um equívoco. Ganso escapou de ser expulso. - escreveu o Cria Lab, em seu Instagram.

Grêmio venceu o Fluminense de virada por 2 a 1, pelas oitavas de final da Libertadores, no Couto Pereira (Foto: Albari Rosa / AFP)

Nas redes sociais, torcedores do Grêmio se revoltaram com o cartão vermelho de Ely. Se Ganso recebesse cartão amarelo na jogada, seria o segundo, causando a própria expulsão. O meia do Fluminense comentou sobre o lance no qual alega ter sido agredido por Rodrigo Ely.

- No escanteio, empurra empurra normal, eu tenho que marcar, ele tem que fazer o gol. Na saída da bola ele me deu um soco, por isso, o juiz expulsou ele. - declarou o camisa 10 tricolor.

