O PSG goleou o Real Madrid por 4 a 0 e conquistou a classificação à final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (9), no MetLife Stadium. Após a partida, alguns torcedores do time francês usaram um clube brasileiro para provocar o Real.

No início da partida, os franceses aproveitaram dois vacilos da defesa da equipe de Xabi Alonso e balançaram as redes cedo com Fabian Ruiz e Dembélé. Ainda na etapa inicial, o meia espanhol ampliou o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Ramos deu números finais ao duelo com um gol aos 42 minutos do segundo tempo.

Quando a bola parou de rolar, o narrador Bruno Cantarelli foi até as arquibancadas do MetLife Stadium para conversar com os torcedores do PSG. Ele perguntou se o Botafogo era melhor que o Real Madrid e as respostas foram muito divertidas. Alguns chegaram até a cantar uma música do Fogão.

- Botafogo! Real Madrid foi muito fácil! - disse um torcedor do PSG

- Botafogo! Eles venceram a gente e nós amassamos o Real Madrid.

- Real Madrid foi fácil, não são nada. Botafogo!

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o PSG iniciou o jogo com muita intensidade e quase abriu o placar em finalização de Fabian Ruiz da quina da área para grande defesa de Courtois. Na sequência, o goleiro do Real Madrid fez outra grande intervenção em chute de Nuno Mendes após um cruzamento rasteiro na área. No entanto, os franceses abriram o placar aos seis minutos após vacilo de Asencio dentro da área em que Dembélé roubou a bola, dividiu com Courtois, enquanto Fabian Ruiz ficou com a sobra e balançou as redes. Aos oito minutos, Rüdiger errou uma tentativa de recuo, e Dembélé avançou livre de marcação e bateu no cantinho para ampliar o marcador.

Em um rápido contra-ataque do PSG, Hakimi tabelou com Dembélé e cruzou rasteiro para Fabian Ruiz dominar e finalizar para marcar seu segundo gol aos 23 minutos. Nos minutos finais da etapa inicial, os franceses controlaram a posse de bola e quase ampliaram o marcador com Kvaratschelia tendo uma grande oportunidade pelo lado esquerdo da área, mas finalizando ao lado do gol de Courtois.

No segundo tempo, o Doué ampliou o placar com apenas dois minutos, mas o gol foi anulado por impedimento de Dembélé na origem da jogada. Diante da vantagem no placar, Luis Enrique optou por preservar suas principais peças cedo, e mesmo assim o PSG controlava a posse de bola. O Real Madrid não encontrava soluções nem com as mudanças de Xabi Alonso e não ameaçou o gol de Donnarumma, que fez apenas uma defesa na etapa final em chute de fora da área de Militão. E aos 42 minutos, Barcola fez grande jogada individual na área, encontrou Gonçalo Ramos, que fintou a marcação e estufou as redes para dar números finais ao duelo em favor do PSG.