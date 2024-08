Olheiro Lance!: cinco jogadores para você ficar de olho na Premier League 24/25

Taça da Premier League (Foto: Paul Tellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 07:00 • Inglaterra

A Premier League está de volta! Consolidada como uma das ligas mais competitivas e ricas do mundo, a tradicional PL inicia mais uma edição. Por isso, o Lance! preparou uma lista especial para você, torcedor, ficar de olho em quem pode arrebentar nesta temporada na Inglaterra. Confira:

1 - COLE PALMER (Chelsea)

Começando por um dos grandes astros da última temporada, Cole Palmer tem tudo para ser ainda melhor nesta edição da PL. O inglês foi eleito o melhor jogador jovem da temporada 23/24, terminando com 22 gols e 11 assistências. A missão dele agora é aliar suas boas atuações com vitórias para o Chelsea.

Cole Palmer pelo Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

2 - KOBBIE MAINOO (Manchester United)

Mais um inglês para a lista. Mainoo, apesar de também ter feito uma boa Premier, assim como Palmer, se destacou de vez por conta de suas atuações na Eurocopa de 2024. O volante demonstrou ter muito frieza, técnica e tomada de decisão apurada para um jovem jogador. Deve ser uma das referências técnicas deste elenco dos Red Devils.

Kobbie Mainoo pelo Manchester United (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

3 - EVANILSON (Bournemouth)

Novato na área! Evanilson, revelado pelo Fluminense, teve boa temporada pelo Porto na Champions League e no Campeonato Português. Somando as duas competições pelo Dragão, foram 17 gols. As boas atuações levaram o atacante para a Copa América. Evanilson chega ao Campeonato Inglês por € 37 milhões (R$ 222,9 milhões) mais € 10 milhões (R$ 60,2 milhões) de bônus. O brasileiro tem tudo para ser um dos grandes artilheiros do país.

Evanilson em ação pelo Porto (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

4 - JÉRÉMY DOKU (Manchester City)

O campeão Doku tem tudo para dar um salto nesta edição da PL. O ponta belga vem recebendo cada vez mais espaço no avassalador Manchester City e conta com histórico de evolução de jogadores que passam pelo comando de Pep Guadiola. Com apenas 22 anos, o jogador tem muita qualidade no um contra um e terminou o último Campeonato Inglês com oito assistências.

Doku e Foden celebram golaço do camisa 47 na goleada Foto: Reprodução / X)

5 - LUCAS PAQUETÁ (West Ham)

O último nome dessa lista é talvez o jogador que mais se provou dentro da liga. Lucas Paquetá já é considerado um dos melhores meias do país. Porém, na última temporada, o camisa dez teve problemas extra-campo que atrapalharam a sequência de jogos. Com isso, fica a expectativa em cima do brasileiro, que já é uma das referências da Seleção.