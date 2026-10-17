Tebas rebate Real Madrid após comparação com propaganda 'nazista'

Javier Tebas voltou a defender suas declarações sobre a Real Madrid TV após o clube merengue exigir sua renúncia à presidência da LaLiga. Neste sábado (17), o dirigente espanhol afirmou que os métodos de propaganda associados a Joseph Goebbels são estudados em cursos de Jornalismo e Comunicação e reiterou que sua comparação se referia às técnicas utilizadas, e não à ideologia nazista.

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A polêmica começou quando Tebas criticou a comunicação da emissora oficial do clube merengue e comparou seus procedimentos aos do ministro da Propaganda da Alemanha nazista. Em resposta, o Real Madrid publicou uma nota de repúdio e exigiu a saída do dirigente tanto da LaLiga quanto da vice-presidência da Real Federação Espanhola de Futebol.

Em sua nova manifestação nas redes sociais, Tebas citou a Universidade de La Laguna como exemplo do estudo acadêmico sobre o tema. Segundo ele, uma disciplina obrigatória do primeiro ano do curso de Jornalismo inclui, no programa de 2025-2026, um exercício sobre a aplicação dos 11 princípios da propaganda de Goebbels ao contexto atual.

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— Comparar procedimentos de comunicação não implica automaticamente atribuir a ideologia daqueles que os utilizaram àqueles que recorrem a mecanismos semelhantes — argumentou o presidente da LaLiga.

Tebas detalha críticas à Real Madrid TV

O dirigente afirmou que sua comparação envolve procedimentos como a repetição sistemática de mensagens, a seleção tendenciosa de informações e a construção de um adversário permanente. Segundo Tebas, esses mecanismos podem ser analisados para compreender como a comunicação influencia a opinião pública.

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O presidente da LaLiga também voltou a questionar a maneira como a Real Madrid TV apresenta determinadas situações envolvendo o clube. Ele levantou dúvidas sobre a seleção de imagens e informações, a repetição de suspeitas e a possível omissão de elementos que contrariem a narrativa apresentada pelo canal.

Tebas ainda cobrou transparência sobre os pedidos de alteração de horários de partidas, questionando quantas solicitações teriam sido feitas e quantas foram atendidas. Para o dirigente, esses dados também precisam fazer parte da discussão sobre as alegações de perseguição ao Real Madrid.

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Ao defender sua posição, Tebas afirmou que a controvérsia deveria ser discutida com base nos exemplos apresentados, e não apenas nas reações às suas palavras.

Veja postagem de Tebas:

Real Madrid exige renúncia de Javier Tebas

A resposta de Tebas ocorre após o Real Madrid classificar suas declarações como ofensivas e incompatíveis com as responsabilidades institucionais do dirigente. O clube considerou que a comparação com os métodos de propaganda nazista não perde sua gravidade pelo fato de Tebas ter diferenciado as técnicas da ideologia.

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Na nota oficial, a equipe espanhola também acusou o presidente da LaLiga de demonstrar falta de neutralidade e imparcialidade em relação à instituição. O Real Madrid sustentou que as declarações fazem parte de um histórico de ataques ao clube e à sua diretoria.

O comunicado também relacionou a discussão à atuação do Real Madrid TV no caso Negreira, que envolve pagamentos feitos pelo Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. O clube mantém cobranças por esclarecimentos sobre o episódio.

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Diante do impasse, o Real Madrid exigiu a renúncia imediata de Tebas dos cargos de presidente da LaLiga e vice-presidente da Federação Espanhola. O dirigente, por sua vez, manteve sua defesa e voltou a sustentar que a comparação dizia respeito exclusivamente a métodos de comunicação.

Presidente da La Liga, Javier Tebas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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