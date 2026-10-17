Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com brilho de Haaland, Manchester City vence o Ipswich na Premier League

Norueguês marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 13:03
Favorite o Lance! no Google
Jogador do Manchester City comemora gol com os braços abertos em estádio lotado.
Haaland comemora gol pelo Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

O Manchester City venceu o Ipswich Town por 3 a 2 neste sábado (17), no Etihad Stadium, pela 7° rodada da Premier League. Com dois gols de Erling Haaland e um de Phil Foden, os Citizens garantiram mais três pontos no Campeonato Inglês, apesar da pressão adversária nos minutos finais. Maeda e Flemming marcaram para os visitantes.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Líder da competição e com 100% de aproveitamento até então, o time comandado por Enzo Maresca buscava uma resposta após a derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, pela Champions League. Mesmo com o triunfo, o City passou por momentos de tensão diante de um Ipswich que aproveitou as oportunidades para se manter vivo no confronto.

Foden abre o placar, mas Ipswich responde

O Manchester City começou a partida controlando a posse de bola e ocupando o campo de ataque. A superioridade se transformou em gol aos 18 minutos, quando Phil Foden apareceu na área para completar o cruzamento de Doku. De volta à equipe após se recuperar de lesão, o meia colocou os donos da casa em vantagem.

continua após a publicidade

A resposta do Ipswich, porém, veio rapidamente. Apenas dois minutos depois, Maeda recebeu um lançamento de Ouattara, venceu Guéhi na velocidade e finalizou na saída de Donnarumma para empatar o duelo.

O gol não alterou o comportamento dos Citizens, que seguiram pressionando. Haaland começou a ameaçar a defesa adversária e, aos 33 minutos, colocou o Manchester City novamente na frente. O atacante norueguês aproveitou um cruzamento de Kovacic e marcou de cabeça, levando a equipe em vantagem para o intervalo.

continua após a publicidade

Haaland amplia, e City sofre pressão no fim

Na volta do intervalo, o Manchester City manteve a iniciativa e continuou buscando o ataque. O Ipswich tentou equilibrar as ações, mas encontrou dificuldades para conter Haaland, que voltou a marcar e ampliou a vantagem dos donos da casa.

O norueguês ainda chegou a balançar as redes pela terceira vez, mas o gol foi anulado. Na sequência, o Ipswich ganhou uma oportunidade de voltar à partida com um pênalti marcado nos minutos finais. Flemming converteu a cobrança e diminuiu a diferença para 3 a 2.

continua após a publicidade

Com 12 minutos de acréscimos, os visitantes tentaram buscar o empate, enquanto o City precisou administrar a vantagem até o apito final. Apesar do susto na reta decisiva, a equipe de Guardiola confirmou a vitória no Etihad Stadium.

Jogador do Manchester City celebra vitória, cercado por torcedores com bananas amarelas.
Haaland comemora gol pelo Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Estevão, jogador do Chelsea, com uniforme azul, segura a bola durante a partida.

Fora de Campo

Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'

Há 11 minutos
Jogadores do Atlético de Madrid se abraçam, torcedores ao fundo.

Futebol Internacional

Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La Liga

Há 36 minutos
José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Futebol Internacional

Mourinho defende Vinicius Júnior: 'Se fosse eu, não estaria aqui'

Há 1 hora
Goleiro de amarelo disputando bola com jogadores de branco e azul, em estádio com torcida ao fundo.

Futebol Internacional

Dibu Martínez sai de maca após choque de cabeça em jogo do Chelsea

Há 1 hora
Presidente da La Liga, Javier Tebas em evento na CBF

Futebol Internacional

Tebas rebate Real Madrid após comparação com propaganda 'nazista'

Há 4 horas
Raphinha e Yamal comemoram gol do Barcelona em La Liga

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/10/2026)

Há 7 horas
Mais LANCE!
Premier League 2026/2027 - Manchester City x Ipswich Town

Manchester City x Ipswich Town: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Brentford x Liverpool

Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Everton x Chelsea

Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

La Liga 2026/2027 - Betis x Barcelona

Betis x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Ramón Díaz no comando do Corinthians

Ramón Díaz explica recusa para treinar o Corinthians

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e CSKA Sofia, pela Conference League

Filipe Luís tem início no Monaco melhor do que no Flamengo

Raphinha e Vinicius Júnior Vini Jr

Após 20 anos, Barcelona x Real Madrid volta a ter transmissão de graça no Brasil

Dois jogadores do Al Faisaly comemoram durante treino no campo.

Com participação de brasileiro, Al Faisaly vence na Liga Saudita

Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League

Vini Jr, Endrick e as dúvidas para Real Madrid e Seleção Brasileira

Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions

Gabriel Jesus se destaca no Barcelona com média superior à de Yamal

O paraguaio Juan Benitez apitou o empate entre Flamengo e Estudiantes

Adversário do Flamengo, Estudiantes é punido após confusão com arbitragem

Filipe Luís durante vitória do Monaco na Conference League

Filipe Luís vira assunto no exterior após vitória do Monaco: 'Não foi'

Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Renato Maurício Prado detona Jardim após empate do Flamengo: 'Não aguento'