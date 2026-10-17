Com brilho de Haaland, Manchester City vence o Ipswich na Premier League
Norueguês marcou duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich
O Manchester City venceu o Ipswich Town por 3 a 2 neste sábado (17), no Etihad Stadium, pela 7° rodada da Premier League. Com dois gols de Erling Haaland e um de Phil Foden, os Citizens garantiram mais três pontos no Campeonato Inglês, apesar da pressão adversária nos minutos finais. Maeda e Flemming marcaram para os visitantes.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Líder da competição e com 100% de aproveitamento até então, o time comandado por Enzo Maresca buscava uma resposta após a derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain, pela Champions League. Mesmo com o triunfo, o City passou por momentos de tensão diante de um Ipswich que aproveitou as oportunidades para se manter vivo no confronto.
Foden abre o placar, mas Ipswich responde
O Manchester City começou a partida controlando a posse de bola e ocupando o campo de ataque. A superioridade se transformou em gol aos 18 minutos, quando Phil Foden apareceu na área para completar o cruzamento de Doku. De volta à equipe após se recuperar de lesão, o meia colocou os donos da casa em vantagem.
A resposta do Ipswich, porém, veio rapidamente. Apenas dois minutos depois, Maeda recebeu um lançamento de Ouattara, venceu Guéhi na velocidade e finalizou na saída de Donnarumma para empatar o duelo.
O gol não alterou o comportamento dos Citizens, que seguiram pressionando. Haaland começou a ameaçar a defesa adversária e, aos 33 minutos, colocou o Manchester City novamente na frente. O atacante norueguês aproveitou um cruzamento de Kovacic e marcou de cabeça, levando a equipe em vantagem para o intervalo.
Haaland amplia, e City sofre pressão no fim
Na volta do intervalo, o Manchester City manteve a iniciativa e continuou buscando o ataque. O Ipswich tentou equilibrar as ações, mas encontrou dificuldades para conter Haaland, que voltou a marcar e ampliou a vantagem dos donos da casa.
O norueguês ainda chegou a balançar as redes pela terceira vez, mas o gol foi anulado. Na sequência, o Ipswich ganhou uma oportunidade de voltar à partida com um pênalti marcado nos minutos finais. Flemming converteu a cobrança e diminuiu a diferença para 3 a 2.
Com 12 minutos de acréscimos, os visitantes tentaram buscar o empate, enquanto o City precisou administrar a vantagem até o apito final. Apesar do susto na reta decisiva, a equipe de Guardiola confirmou a vitória no Etihad Stadium.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Fora de Campo
Estêvão vira assunto após vitória do Chelsea na Premier League: 'Tem que pedir'Há 11 minutos
Futebol Internacional
Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La LigaHá 36 minutos
Futebol Internacional
Mourinho defende Vinicius Júnior: 'Se fosse eu, não estaria aqui'Há 1 hora
Futebol Internacional
Dibu Martínez sai de maca após choque de cabeça em jogo do ChelseaHá 1 hora
Futebol Internacional
Tebas rebate Real Madrid após comparação com propaganda 'nazista'Há 4 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (17/10/2026)Há 7 horas
Mais LANCE!