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Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La Liga

Baena decide na reta final, garante triunfo por 1 a 0 na Catalunha

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 12:28
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Jogadores do Atlético de Madrid se abraçam, torcedores ao fundo.
Atlético de Madrid venceu o Espanyol na La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)

O Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0 neste sábado (17), no RCDE Stadium, pela 9° rodada de La Liga. Depois de pressionar durante boa parte do confronto e desperdiçar oportunidades, a equipe comandada por Diego Simeone garantiu os três pontos aos 45 minutos do segundo tempo, com um belo chute de Alex Baena, campeão do mundo com a Espanha.

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O resultado levou o Atlético a 22 pontos na tabela e aumentou a pressão sobre o Barcelona, líder com 24. O time catalão ainda entra em campo neste sábado, contra o Betis, terceiro colocado da competição.

Baena decide no fim

O Atlético de Madrid assumiu o controle das ações desde o início, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols. A equipe criou oportunidades ao longo da partida, porém esbarrou nas finalizações e nas defesas do goleiro Fortuno, que manteve o Espanyol vivo no confronto.

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A insistência dos visitantes foi recompensada apenas nos minutos finais. Aos 45 da etapa complementar, Alex Baena recebeu a bola na entrada da área e acertou um chute no ângulo, sem dar chances de defesa. O golaço definiu a vitória por 1 a 0 na Catalunha.

Veja o gol:

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Jogadores do Atlético de Madrid em uniforme listrado vermelho e branco aplaudem em campo.
Atlético de Madrid venceu o Espanyol na La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)

Próximos jogos do Atlético de Madrid

O Atlético volta a campo na terça-feira (20), quando enfrenta o Stuttgart, na Alemanha, pela Champions League. Pelo Campeonato Espanhol, o próximo compromisso será no sábado (24), diante do Deportivo La Coruña, em casa.

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