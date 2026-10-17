Campeão do mundo decide e Atlético vence o Espanyol na La Liga
Baena decide na reta final, garante triunfo por 1 a 0 na Catalunha
O Atlético de Madrid venceu o Espanyol por 1 a 0 neste sábado (17), no RCDE Stadium, pela 9° rodada de La Liga. Depois de pressionar durante boa parte do confronto e desperdiçar oportunidades, a equipe comandada por Diego Simeone garantiu os três pontos aos 45 minutos do segundo tempo, com um belo chute de Alex Baena, campeão do mundo com a Espanha.
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O resultado levou o Atlético a 22 pontos na tabela e aumentou a pressão sobre o Barcelona, líder com 24. O time catalão ainda entra em campo neste sábado, contra o Betis, terceiro colocado da competição.
Baena decide no fim
O Atlético de Madrid assumiu o controle das ações desde o início, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols. A equipe criou oportunidades ao longo da partida, porém esbarrou nas finalizações e nas defesas do goleiro Fortuno, que manteve o Espanyol vivo no confronto.
A insistência dos visitantes foi recompensada apenas nos minutos finais. Aos 45 da etapa complementar, Alex Baena recebeu a bola na entrada da área e acertou um chute no ângulo, sem dar chances de defesa. O golaço definiu a vitória por 1 a 0 na Catalunha.
Veja o gol:
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Próximos jogos do Atlético de Madrid
O Atlético volta a campo na terça-feira (20), quando enfrenta o Stuttgart, na Alemanha, pela Champions League. Pelo Campeonato Espanhol, o próximo compromisso será no sábado (24), diante do Deportivo La Coruña, em casa.
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