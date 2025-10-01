Porto e Estrela Vermelha se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela 2ª rodada da fase de liga da Europa League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV (streaming).

O Porto vive um arranque perfeito de temporada sob o comando de Francesco Farioli. A equipe portuguesa soma oito vitórias consecutivas, com apenas um gol sofrido, o que mostra a consistência defensiva aliada a um ataque eficiente. Em casa, no Estádio do Dragão, os azuis e brancos têm o favoritismo para manter a invencibilidade e chegar ainda mais forte para o clássico contra o Benfica no fim de semana.

Do outro lado, o Estrela Vermelha também atravessa um bom momento. O time sérvio chega a Portugal embalado por uma sequência de seis jogos sem perder e mantém um registo invicto na liga nacional. A equipe sonha em avançar para a próxima fase da Europa League, algo que seria considerado surpreendente, mas possível diante do desempenho sólido apresentado até aqui.

Tudo sobre o jogo entre Porto e Estrela Vermelha (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Porto 🆚 Estrela Vermelha

2ª rodada – Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

👁️ Onde assistir: Cazé TV (streaming)

🕴️ Arbitragem: Harm Osmers (ALE)

🚩 Assistentes: Dominik Schaal (ALE) e Christian Gittelmann (ALE)

📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Porto (Técnico: Francesco Farioli)

Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Froholdt, Varela e Veiga; Pepe, Sainz e Samu.

Estrela Vermelha (Técnico: Barak Bachar)

Matheus; Stankovic, Rodrigao, Lekovic e Tiknizyan; Kostov e Elsnik; Zaric, Ivanic, Milson e Arnautovic.

Porto x Estrela Vermelha duelam em jogo válido pela Europa League (Arte: Lance!)

