Feyenoord x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Europa League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Feyenoord e Aston Villa terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Europa League. A partida será realizada nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã (HOL). O jogo terá transmissão da CazéTV. ➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Feyenoord 🔴⚪
O Feyenoord chega para o duelo em alta após a vitória por 1 a 0 sobre o Groningen, pelo Campeonato Holandês. A equipe ocupa a liderança do campeonato, com seis vitórias em sete jogos. Apesar disso, a equipe de Roterdã tenta se recuperar na Europa League após a derrota por 1 a 0 para o Braga na estreia.
Aston Villa 🦁
Do outro lado, o Aston Villa venceu na primeira rodada, ao bater o Bologna por 1 a 0. Na Premier League, o clube vem de vitória sobre o Fulham por 3 a 1, mas briga na parte de baixo da tabela com apenas seis pontos (uma vitória, três empates e duas derrotas).
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Feyenoord e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Feyenoord 🆚 Aston Villa
2ª rodada — Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Rade Obrenovič (Eslovênia)
🚩 Assistentes: Jure Praprotnik (Eslovênia), Grega Kordež (Eslovênia) e David Šmajc (Eslovênia)
📺 VAR: Alen Borošak (Eslovênia) e Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Feyenoord (Técnico: Robin Van Persie)
Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Jeng e Smal; Targhalline, Stejin e Timber; Borges, Diarra e Tengstedt.
❌ Desfalques: Timber, Malcolm Jeng e Thomas Beelen.
❓ Dúvidas: Trauner e Jakub Moder.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Bizot; Cash, Konsa, Torres e Maatsen; McGinn, Kamara, Guessand e Rogers; Buendía e Malen.
❌ Desfalques: Tielemans, Amadou Onana e Ross Barkley.
❓ Dúvidas: Tyrone Mings.
