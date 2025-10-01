menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Feyenoord x Aston Villa: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Europa League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Avatar
Lance!
Roterdã (HOL)
Dia 01/10/2025
14:14
Feyenoord x Aston Villa: segunda rodada da Europa League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFeyenoord x Aston Villa: segunda rodada da Europa League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Feyenoord e Aston Villa terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Europa League. A partida será realizada nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã (HOL). O jogo terá transmissão da CazéTV. ➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Feyenoord 🔴⚪

O Feyenoord chega para o duelo em alta após a vitória por 1 a 0 sobre o Groningen, pelo Campeonato Holandês. A equipe ocupa a liderança do campeonato, com seis vitórias em sete jogos. Apesar disso, a equipe de Roterdã tenta se recuperar na Europa League após a derrota por 1 a 0 para o Braga na estreia.

continua após a publicidade

Aston Villa 🦁

Do outro lado, o Aston Villa venceu na primeira rodada, ao bater o Bologna por 1 a 0. Na Premier League, o clube vem de vitória sobre o Fulham por 3 a 1, mas briga na parte de baixo da tabela com apenas seis pontos (uma vitória, três empates e duas derrotas).

Ficha do jogo

Feyenoord-escudo-onde-assistir
FEY
Aston Villa-escudo-onde-assistir
AST
2ª rodada
Europa League
Data e Hora
Quinta-feira, 2 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Stadion Feijenoord, em Roterdã (HOL)
Árbitro
Rade Obrenovič (Eslovênia)
Assistentes
Jure Praprotnik (Eslovênia), Grega Kordež (Eslovênia) e David Šmajc (Eslovênia)
Var
Alen Borošak (Eslovênia) e Tomasz Kwiatkowski (Polônia)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Feyenoord e Aston Villa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Feyenoord 🆚 Aston Villa
2ª rodada — Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã (HOL)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️Arbitragem: Rade Obrenovič (Eslovênia)
🚩 Assistentes: Jure Praprotnik (Eslovênia), Grega Kordež (Eslovênia) e David Šmajc (Eslovênia)
📺 VAR: Alen Borošak (Eslovênia) e Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Feyenoord (Técnico: Robin Van Persie)
Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Jeng e Smal; Targhalline, Stejin e Timber; Borges, Diarra e Tengstedt.

❌ Desfalques: Timber, Malcolm Jeng e Thomas Beelen.
Dúvidas: Trauner e Jakub Moder.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Bizot; Cash, Konsa, Torres e Maatsen; McGinn, Kamara, Guessand e Rogers; Buendía e Malen.

❌ Desfalques: Tielemans, Amadou Onana e Ross Barkley.
Dúvidas: Tyrone Mings.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Leon Bailey - Aston Villa
Leon Bailey comemora gol pelo Aston Villa (Foto: AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias