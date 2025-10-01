menu hamburguer
Onde Assistir

Roma x Lille: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Europa League

Confira todas as informações do duelo válido pela EuropaLeague

Avatar
Lance!
Roma (ITA)
Dia 01/10/2025
13:08
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Roma e Lille se enfrentam nesta quinta-feira (2), em jogo válido pela Europa League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma (ITA), e terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à CazéTV pelo Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Roma-escudo-onde-assistir
ROM
LIL
2ª rodada
Europa League
Data e Hora
Quinta-feira, 2 de outubro , às 13h45 (de Brasília)
Local
Stadio Olimpico, em Roma (ITA)
Árbitro
Erik Lambrechts
Assistentes
Jo de Weirdt e Kevin Monteny
Var
Bram Van Driessche
Onde assistir

A Roma, comandada pelo novo técnico Gian Piero Gasperini, chega para o confronto em excelente forma, vindo de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo na estreia da Europa League contra o Nice. A equipe tem se destacado por uma defesa extremamente sólida, sofrendo apenas dois gols desde a chegada do novo treinador, o que a levou ao topo da tabela do Campeonato Italiano.

O Lille chega à Roma como um adversário perigoso, que na temporada passada demonstrou sua força ao vencer Real Madrid e Atlético de Madrid na Champions League. A equipe do técnico Bruno Genesio possui um dos ataques mais potentes da França e iniciou sua campanha na Europa League com uma vitória sobre o Brann, com gol decisivo do veterano Olivier Giroud.

Tudo sobre o jogo entre Roma e Lille pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Roma x Lille
Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Stadio Olimpico, em Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Arbitragem: Erik Lambrechts (árbitro); Jo de Weirdt e Kevin Monteny (assistentes); Jasper Vergoote (quarto árbitro)
📺 VAR: Bram Van Driessche

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini):
Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, El Shaarawy; Ferguson

Lille (Técnico: Bruno Génésio):
Bodart; Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui; Giroud

A Roma, do brasileiro Wesley, entra em campo para enfrentar o Lille pela Europa League (Foto: Tiziana Fabi/AFP)
