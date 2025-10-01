Roma x Lille: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Europa League
Confira todas as informações do duelo válido pela EuropaLeague
Roma e Lille se enfrentam nesta quinta-feira (2), em jogo válido pela Europa League. A bola rola às 13h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma (ITA), e terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à CazéTV pelo Disney+
Ficha do jogo
A Roma, comandada pelo novo técnico Gian Piero Gasperini, chega para o confronto em excelente forma, vindo de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo na estreia da Europa League contra o Nice. A equipe tem se destacado por uma defesa extremamente sólida, sofrendo apenas dois gols desde a chegada do novo treinador, o que a levou ao topo da tabela do Campeonato Italiano.
O Lille chega à Roma como um adversário perigoso, que na temporada passada demonstrou sua força ao vencer Real Madrid e Atlético de Madrid na Champions League. A equipe do técnico Bruno Genesio possui um dos ataques mais potentes da França e iniciou sua campanha na Europa League com uma vitória sobre o Brann, com gol decisivo do veterano Olivier Giroud.
Tudo sobre o jogo entre Roma e Lille pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Roma x Lille
Europa League
📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Stadio Olimpico, em Roma (ITA)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Arbitragem: Erik Lambrechts (árbitro); Jo de Weirdt e Kevin Monteny (assistentes); Jasper Vergoote (quarto árbitro)
📺 VAR: Bram Van Driessche
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini):
Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, El Shaarawy; Ferguson
Lille (Técnico: Bruno Génésio
Bodart; Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui; Giroud
