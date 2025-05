O Central Córdoba deu um importante passo para ficar com uma das duas vagas do Grupo C nas oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe argentina derrotou o Deportivo Tachira por 2 a 1, na noite desta terça-feira (13), no estádio polideportivo Puebo Nuevo na cidade de San Cristóbal, na Venezuela. Os gols foram marcados por Galván e Verón, para os argentinos, e por Bryan Castillo, para os anfitriões.

Com o resultado, o Central passa a somar 11 pontos na classificação do Grupo C, bastando um ponto no último compromisso da chave, contra a LDU, para garantir a classificação, sem depender dos outros resultados. O Táchira, sem marcar pontos, está eliminado da Libertadores.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar

Com o resultado em San Cristóbal, o Flamengo, que soma cinco pontos, segue precisando vencer seus dois proximos compromissos no Maracanã: na quinta (15), contra a LDU Quito; e no dia 28, contra o Táchira. Assim, chega aos 11 pontos. Além disso, os torcedores rubro-negros precisam torcer para que a LDU (oito pontos) não vença o time de Córdoba na última rodada, em Quito; ou ficar de olho nos saldos de gols e até mesmo no número de gols marcados, já que as três equipes podem terminar com 11 pontos, caso os equatorianos vençam os argentinos.

Se o Flamengo empatar na quinta, a situação fica mais difícil, mas ainda terá chances. Precisa vencer o Táchira na rodada final e torcer para que o Córdoba derrote a LDU por um placar dois gols maior que o triunfo do Fla, para superar os equatorianos no saldo de gols.

Os critérios de desempate em caso de empate por pontos na fase de grupos são: melhor saldo de gols; mais gols pró; mais gols como visitante; ranking da Conmebol.

Como foi Táchira x Córdoba

A fragilidade do time venezuelano ficou ainda mais prejudicada logo no começo do jogo. Aos 12 minutos, o zagueiro Tamiche desviou com a mão um chute de Perrelló na entrada da área. O VAR chamou o árbitro uruguaio Mathías de Armas para ver o lance e expulsar o jogador e deixar o Táchira com um a menos. Superior numericamente, a coisa ficou ainda mais fácil para o Central Córdona, que abriu o placar aos 20 minutos, com Galván escorando de cabeça o escanteio cobrado por Cufré.

A segunda etapa começou fria, com o Central segurando o bom resultado, mas sem se aproveitar da vantagem numérica. O resultado da displicência saiu aos 30 minutos, quando o atacante Bryan Castillo, que entrou durante a partida, foi lançado por Carlos Sosa em velocidade para bater na saída do goleiro Aguerre e empatar o jogo. A alegria venezuelana não durou um minuto. Em seguida, Fernando Martínez cruzou para Gastón Verón bater cruzado na pequena àrea e reestabelecer a vantagem argentina.

O que vem por aí

Já eliminado do Campeonato Argentino, o próximo compromisso do Central Córdoba é na última rodada da fase de grupos da Libertadores, dia 28 de maio, contra a LDU Quito, no Equador. O Deportivo Táchira volta às atenções ao Campeonato Venezuelano e enfrenta o Carabobo, neste sábado. A equipe venezuelana se despede da Libertadores no mesmo dia 28, contra o Flamengo, no Maracanã.