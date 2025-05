Alex Sandro projeta duelo entre Flamengo e LDU: ‘Ansiedade’

Dois dias antes do duelo decisivo com a LDU pela Libertadores, nesta terça-feira (13), o lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, concedeu entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu e projetou o compromisso contra os equatorianos. O experiente jogador falou sobre ansiedade e como tem sido feita a preparação.

- Muitas vezes é bom ter essa ansiedade. Aquele 'friozinho' na barriga que realmente deixa os jogadores vivos. Eu lembro que Cristiano Ronaldo sempre me falava nesses jogos, falava para mim: 'estou ansioso, estou com frio na barriga, estou com medo de chegar lá no jogo'. Aí ele fazia aquele jogo dele. Então a ansiedade, o 'friozinho' na barriga é sempre importante ter. Obviamente que ela tem que ser controlada - disse Alex Sandro.

No jogo de ida pelo Grupo C, em Quito, a partida foi equilibrada, mas a LDU quase garantiu a vitória nos minutos finais. Nesta quinta-feira (15), a partir das 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro precisa confirmar o favoritismo no Maracanã para seguir sonhando com a vaga nas oitavas de final.

Com desfalques, Flamengo busca opções para o meio contra a LDU

- Principalmente temos que fazer o nosso jogo. Sabemos que vão ter espaços certos que vamos atacar. Obviamente eu não posso falar aqui (risos), mas estamos treinando em cima do último jogo que tivemos contra eles. E também nos jogos que toda a comissão vem estudando para ver a melhor maneira de atacar, a melhor maneira de defender. Já treinamos em cima disso e amanhã (véspera da partida) vamos continuar para que chegue na hora do jogo e a gente esteja realmente sabendo o que fazer - destacou.

Veja outras respostas de Alex Sandro

Desempenhos diferentes no Brasileirão e na Libertadores

- Sabemos que jogar pelo Brasileirão e na Libertadores é sempre diferente. Acho que isso acontece não só no Brasil, mas na Europa também. Eu lembro quando era Campeonato Italiano, a Champions League era diferente também. Times de fora, principalmente contra o Flamengo, sempre jogam mais fechado e no contra-ataque. E realmente os jogos foram assim.

Clima de decisão e cobrança

- Tenho certeza que todos que passaram aqui se dedicaram, sempre deixaram aquilo que poderiam deixar. E esse grupo oque eu vejo no dia a dia, é um grupo que realmente está deixando aquilo que pode deixar. E é um grupo também que sabe o que tem que melhorar e estamos melhorando. Seja comissão técnica, sejam os jogadores. Eu acho que não só eu, mas todos os jogadores e comissão sempre agradecem aos torcedores que estão sempre lá fazendo uma linda festa, sempre levando uma ótima energia para nós. Sabemos que no Maracanã é sempre uma força máxima, é como se fosse um jogador a mais que está no campo para nós.