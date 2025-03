A Copa do Mundo de 2026 conheceu, nesta quinta-feira (20), a primeira seleção classificada através das Eliminatórias. O Japão venceu a equipe do Bahrein por 2 a 0 em Saitama (JAP) e garantiu a vaga pela parte asiática da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Já na segunda etapa do confronto, Daichi Kamada e Takefusa Kubo anotaram os tentos que colocaram os Samurais Azuis no Mundial do próximo ano. Esta é a oitava vez em que a equipe se qualifica à competição; desde 1998, a seleção disputou todas as edições, incluindo a oportunidade em que sediou a disputa junto à Coreia do Sul, em 2002.

continua após a publicidade

Agora, os japoneses se juntam a Canadá, México e Estados Unidos como os quatro já garantidos na próxima Copa. Entretanto, os três norte-americanos foram incluídos na competição sem precisar passar pelas eliminatórias locais, já que sediarão de maneira conjunta o torneio, previsto para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Além do Japão, outras três seleções da Ásia podem se classificar para o Mundial de 2026. Coreia do Sul, Irã e Uzbequistão trabalham com a possibilidade de avanço; entretanto, nenhuma das três depende de si, o que implica em uma necessidade de combinação de resultados para a classificação.

continua após a publicidade

➡️ Brasil x Colômbia: vidente crava resultado das Eliminatórias

Jogadores do Japão celebram classificação à Copa do Mundo de 2026 diante do Bahrein nas Eliminatórias (Foto: Philip Fong / AFP)

🤔 Como será a Copa do Mundo de 2026?

A próxima edição será a primeira na história a ter 48 seleções. A Fifa optou por ampliar o número de participações em 50%, já que antes, apenas 32 chegavam à fase final da competição. Os times serão divididos em 12 grupos de quatro cada, com os dois melhores de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançando para os 16 avos de final.