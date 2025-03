A Kings League anunciou o primeiro jogador em atividade no futebol profissional a jogar pela competição: Pablo Maffeo, lateral-direito do Mallorca de 27 anos. O jogador participará do torneio criado por Gerard Piqué durante a Data Fifa, por conta da pausa forçada dos jogos ao redor do mundo pela Data Fifa. Dessa maneira, ele sugeriu que suas polêmicas com Vini Jr podem ter influenciado na sua ausência da lista da Seleção Espanhola.

Na King League, Maffeo vai defender o Kunispost, equipe comandada pelo ex-jogador Sergio Agüero. O defensor vai disputar somente uma partida pela equipe.

— Olá a todos, serei muito rápido. No próximo domingo, na Kings League em Espanha, jogará um futebolista da Primeira Divisão. Não há enigmas, não há coisas estranhas, no próximo domingo, um jogador ativo da Primeira Divisão fará a sua estreia na Kings League Espanha — disse Piqué, presidente do torneio.

No mesmo anúncio, Maffeo citou Vini Jr como um dos motivos que o fez não ser convocado para Espanha nesdta Data Fifa. Nascido na Espanha e com passagens pela seleção de base do país, o jogador optou por defender a Argentina, terra de sua mãe.

— Devido ao problema com Vini e o Real Madrid. Obviamente, isso me afasta. Não sei se teria sido convocado, mas com a Espanha eu não iria. Escolhi a Argentina. Fui bem tratado lá, me receberam super bem. Se um dia tiver que decidir, será pela Argentina. Com a Espanha não iria, já disse isso — afirmou Maffeo, em entrevista ao programa espanhol "El Partidazo".

Polêmicas entre Maffeo e Vini Jr

As discussões entre Vini Jr e Maffeo em campo começaram em uma partida entre Mallorca e Real Madrid, realizada em 2022. Na ocasião, o argentino deu uma entrada forte no brasileiro e tomou somente o cartão amarelo — o próprio atleta admitiu que deveria ter sido expulso posteriormente.

Depois, os dois voltaram a se desentender em jogos nos campeonatos de 2023 e 2024, com mais entradas violentas, discordâncias sobre decisões da arbitragem e trocas de provocações. Em um desses confrontos, inclusive, a televisão flagrou xingamentos racistas de torcedores do Mallorca ao brasileiro.

Algoz do atacante do Real Madrid, Maffeo já desafiou o brasileiro para uma luta, em tom de brincadeira.

— Eu gostaria (de lutar). Na verdade, estou pensando em fazer uma luta só para descobrir o que você sente, aquela adrenalina. Luta com Vini seria em um mundo à parte, uma vida fictícia, mas acho que poderia ser a luta mais vista da história, com certeza. Eu ganharia, não tenho dúvidas, o nocautearia em dez segundos (risos) — brincou.