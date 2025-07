Chelsea pode superar os R$ 400 milhões por sensação ex-PSG

Chelsea interessado em Xavi Simons do RB Leipzig

O Chelsea está interessado na contratação de uma das sensações da Europa para o mercado de verão. Os Blues estão considerando desembolsar mais de R$ 400 milhões por Xavi Simons, destaque do RB Leipzig, segundo a "Sky Sports". Um ponto que pode ser importante para a negociação é a venda recente de João Félix para o Al-Nassr.

Complementando a informação da TV inglesa, o jornalista Fabrizio Romano indicou que Xavi Simons está interessado no projeto do Chelsea e as conversas entre os dois clubes estão avançando. O RB Leipzig, por sua vez, espera uma oferta de 60 milhões de libras (R$ 447 milhões na cotação atual) pelo holandês, que possui contrato até junho de 2027. Simons foi contratado em definitivo pelo clube alemão por 50 milhões de euros (R$ 321,7 milhões) junto ao PSG.

Um ponto chave para desbloquear as tratativas por Xavi Simons é a venda recente de João Félix para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O Chelsea embolsou 30 milhões de euros fixos (R$ 193 milhões) pelo português e outros 20 milhões de euros (R$ 128,7 milhões) estão condicionados à metas a serem batidas. O valor em caixa possibilitará aos Blues uma proposta que se aproxime do pretendido pelo Leipzig por Xavi.

Xavi Simons em treino pela seleção da Holanda (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

Desempenho recente pelo Leipzig

Em dois anos de RB Leipzig, Xavi Simons totaliza 76 partidas, com 21 gols e 23 assistências, o que revela uma média de 0,58 participação em gol por jogo. Na última temporada, por exemplo, Simons marcou 11 vezes e deu oito passes para seus companheiros balançarem as redes nas 33 partidas que disputou.

