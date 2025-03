Brasil x Colômbia: vidente crava resultado das Eliminatórias

Brasil e Colômbia entram em campo neste domingo (9), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília, pela Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Para o clássico decisivo, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu uma partida bastante disputada com favoristimo para a Seleção Brasileira.

Ao analisar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que a Seleção Brasileira deve se lançar em busca da vitória. Dentro de campo, ele previu que a equipe do técnico Dorival Júnior irá buscar jogar em alto nível técnico. Apesar disso, ele alertou sobre a dificuldade de encaixar algumas peças do elenco na partida.

Pelo lado da Colômbia, o vidente previu uma postura calma dentro de campo. Para ele, os colombianos vão entrar em campo sem pressão pelo resultado e devem ter sucesso ao tentar explorar os erros da equipe do Brasil.

Para a partida, o tarólogo previu um confronto equilibrado. Luiz Filho não descartou a possibilidade de empate mas pontuou que o Brasil tem grandes chances de sair com a vitória. Ele revelou que a influencia da torcida dentro do Mané Garrincha pode ser fator crucial para o sucesso dentro de campo.

Seleção Brasileira x Colômbia

O Brasil recebe a Colômbia nesta quinta-feira (20) pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Atualmente, a Colômbia ocupa a 4ª colocação da classificação geral, um ponto a frente do Brasil, que se encontra em 5º. Para reverter o cenário a equipe do técnico Dorival Júnior entra em campo na busca da vitória. Caso o objetivo seja concluído, a Seleção poderá terminar a rodada na 2ª colocação, mediante a derrotas de Uruguai e Equador.