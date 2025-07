A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, em 2018, conduziu a diretoria à contratação de Mariano Díaz. O dominicano, comprado junto ao Lyon após o fim da trajetória do lusitano, herdou a lendária camisa 7, mas não alcançou o nível esperado, e hoje, vive um momento completamente distinto.

Mariano deixou o Sevilla em 2024, e desde então, está sem clube. Buscando um retorno ao nível alto do futebol espanhol, o atacante se juntou ao Alavés no começo do mercado de transferências atual e fez alguns amistosos, mas não tem qualquer tipo de acordo com o clube até o momento.

Seu desempenho nos jogos de preparação para 2025/26, inclusive, agradaram o técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional. Nos próximos dias, uma decisão deve ser tomada por parte da comissão técnica: solicitar à diretoria um contrato para o jogador ou dispensá-lo antes das inscrições em La Liga.

O Alavés fez dois amistosos até o momento, e venceu os dois. Depois de superar o Athletic Bilbao por 1 a 0, a equipe de Coudet superou o Castellón por 2 a 1, com doblete de Mariano Díaz. Coudet chegou a elogiar o atacante por sua capacidade de marcar gols e seu porte físico após o triunfo no Municipal d'Olot.

🌌 Trajetória de Mariano Díaz, o "substituto de Cristiano Ronaldo" no Real Madrid

Mariano foi revelado pelas categorias de base do Real Madrid. Sem ser aproveitado, foi vendido ao Lyon por 8 milhões de euros em 2017, mas no ano seguinte, a diretoria optou por recomprá-lo por quase três vezes mais do que o valor da venda. Com a saída de Ronaldo, o dominicano ganhou a camisa 7 e teve a responsabilidade de preencher o vazio deixado pelo lusitano.

A pressão colocada sobre o atleta, todavia, nunca se traduziu em grandes resultados. Com a camisa merengue, foram apenas 12 gols em 84 partidas, média de uma bola na rede a cada sete partidas. Seu tento mais marcante aconteceu em março de 2020, duas semanas antes do fechamento dos estádios por conta da pandemia de Covid-19. Na ocasião, o atacante, que havia saído do banco de reservas segundos antes, anotou, nos acréscimos, um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona - Vini Jr anotou o primeiro.

Mariano Díaz foi comprado como substituto de Cristiano Ronaldo, mas não alcançou o nível esperado no Real Madrid (Foto: Reprodução)

🔢 Números de Mariano Díaz pelo Real Madrid

⚽ 84 jogos

⌛ 2.226 minutos em campo

🥅 12 gols

📤 3 assistências

🏆 Títulos: La Liga de 2016/17, 2019/20 e 2021/22; Copa do Rei de 2022/23; Supercopa da Espanha de 2020; Champions de 2016/17 e 2021/22; Supercopa da Uefa de 2022; Mundial de Clubes de 2016 e 2022

