Brasil x Colômbia: retrospecto completo e estatísticas detalhadas

Brasil x Colômbia construíram, ao longo das décadas, uma rivalidade significativa no futebol sul-americano, marcada por confrontos competitivos e emocionantes. Este clássico já foi palco de partidas históricas, decididas nos detalhes, e é reconhecido pela intensidade e pelo talento apresentado em campo pelas duas seleções. O Lance! apresenta as estatísticas de Brasil x Colômbia.

Ao analisar as estatísticas gerais do confronto entre as equipes, fica evidente o amplo domínio brasileiro ao longo da história. Em um total de 37 partidas disputadas em diversas competições, como amistosos, Copa América e Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil conquistou 21 vitórias, o que representa mais da metade dos jogos realizados. Houve ainda 12 empates, mostrando que, apesar do domínio brasileiro, muitos confrontos foram acirrados. A Colômbia, por sua vez, obteve 4 vitórias, destacando-se principalmente nas últimas décadas, período em que houve uma clara evolução técnica e tática no futebol colombiano.

Brasil domina dentro de casa

Jogando em solo brasileiro, a seleção canarinho mantém números ainda mais expressivos e incontestáveis. Foram realizados 13 jogos em território brasileiro, com o Brasil registrando 10 vitórias e 3 empates, permanecendo invicto diante da Colômbia em casa. Este retrospecto evidencia a força do fator casa, com o apoio da torcida brasileira sendo decisivo para resultados amplamente favoráveis ao Brasil.

Cenário duro para o Brasil na Colômbia

Em contrapartida, os jogos realizados na Colômbia apresentam um cenário bem mais equilibrado, demonstrando a dificuldade brasileira quando atua fora de seus domínios. Em 10 jogos disputados em território colombiano, o Brasil venceu apenas 2 vezes, enquanto a Colômbia também conseguiu duas vitórias. Além disso, foram registrados 6 empates, um número considerável que ilustra claramente como o mando de campo faz diferença no desempenho das duas equipes.

Esses números evidenciam um equilíbrio crescente nos confrontos entre Brasil e Colômbia, especialmente nas últimas décadas, quando o futebol colombiano passou a revelar gerações cada vez mais competitivas e talentosas, como a geração de James Rodríguez, Falcao García e Cuadrado, capazes de fazer frente ao tradicional talento brasileiro.

Evolução do futebol colombiano

O retrospecto atual do confronto reforça o valor histórico dessa rivalidade sul-americana, marcada não apenas pelos números gerais, mas também pelo contexto específico de cada período e pela evolução constante do futebol colombiano. O equilíbrio recente torna cada confronto ainda mais imprevisível, ressaltando a importância estratégica de cada partida realizada entre essas duas tradicionais seleções do futebol continental.