O futuro de Guilherme Arana pode se tornar uma pauta no Atlético-MG nos próximos dias. Segundo o GE, o Spartak Moscou, da Rússia, sinalizou com uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões). A negociação repercutiu na Espanha, já que o Sevilla tem uma porcentagem do jogador, e pode ganhar dinheiro na possível movimentação.

Segundo apuração do Lance!, o clube russo ainda não apresentou uma proposta formal pelo jogador, mas o Atlético-MG já estaria ciente do interesse do Spartak Moscou no lateral. O jornal "AS", da Espanha, abordou sobre a possível negociação, afirmando que o Sevilla, que vive em uma crise financeira, pode ganhar um mínimo respiro na movimentação.

Guilherme Arana, lateral do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Conforme a publicação do portal, qualquer quantia seria "ouro" para o Sevilla, dado o momento em que vivem. Devido à crise financeira em que se encontram, o time sequer teve condições de fazer manobras no mercado de transferências. Por este motivo, o valor que o time espanhol poderia ganhar, cerca de um milhão de euros, poderia servir como um respiro "inesperado", como noticiado pelo jornal.

Sevilla mantém 10% dos direitos de Arana, lateral do Atlético

O clube russo estaria disposto a pagar cerca de oito milhões de euros para contar com o jogador. O Sevilla, da Espanha, detém 10% dos direitos econômicos do atleta e pode lucrar com a negociação. Guilherme Arana teve uma breve passagem pelo Sevilla, onde foi contratado em janeiro de 2018, após se destacar no Corinthians.

No entanto, ele não se firmou no clube e foi emprestado à Atalanta, da Itália, em 2019. A passagem pelo futebol italiano durou apenas seis meses. Em 2020, ele retornou ao Sevilla, mas foi imediatamente vendido ao Atlético, onde reencontrou o bom futebol e se tornou peça importante nos últimos anos.

O Sevilla, no entanto, manteve uma porcentagem do lateral. No momento em que estão, a venda de Arana para o Spartak cairia como uma luva. O jornal AS classificou que "Até mesmo um milhão de euros, uma quantia aparentemente insignificante no futebol de elite, proporciona algum alívio para os Nervionenses", o que ilustra a grande crise em que o time se encontra. Por este motivo, o dinheiro da venda de Arana seria inesperado, mas na hora certa.

