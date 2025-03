Endrick ‘faz jus’ ao meme Bobby Charlton e leva Vini Jr. aos risos

Endrick viralizou virou meme por conta de uma entrevista na qual o atacante opinou sobre os cinco melhores jogadores da história. A grande "piada" foi que a cria do Palmeiras colocou Bobby Charlton entre os seus escolhidos. Novamente, Endrick fez jus a piada e levou Vini Jr a gargalhar com o outro jogador veterano mencionado. Assista;

Quem foi Bobby Charlton?

Bobby Charlton foi um dos maiores jogadores da história da Inglaterra. Ele atuava como meia atacante e se tornou um dos grandes ídolos do Manchester United. Bobby é um dos sobreviventes do acidente de avião que tirou a vida de oito jogadores dos Red Devils. Entre as principais conquistas do craque estão a Copa do Mundo de 1966, a Liga dos Campeões de 1967 e a Bola de Ouro em 1966