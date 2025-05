O Bayer Leverkusen anunciou, nesta segunda-feira (26), a contratação de Erik ten Hag para a área técnica. O holandês de 55 anos estava livre no mercado desde a demissão no Manchester United, em outubro de 2024, e assinou um contrato válido até o fim do primeiro semestre de 2027.

- O Bayer é um dos melhores clubes da Alemanha e também está entre os clubes de topo na Europa. Me ofereceu grandes condições, e eu me impressionei bastante nas conversas. Vim para continuar com a ambição demonstrada nos anos recentes. Será um desafio atrativo construir algo juntos nesse período de mudança e entregar um time ambicioso - declarou o treinador.

Ten Hag chega para suprir a vaga deixada por Xabi Alonso, na rotação de comandantes europeus. O espanhol foi contratado pelo Real Madrid e será apresentado em Valdebebas também nesta segunda, assumindo o cargo deixado por Carlo Ancelotti. Seguindo a tônica, o italiano assumirá a Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026, e já fará, às 15h (de Brasília), a primeira convocação de sua era no Brasil, para os jogos da Data Fifa de junho.

🌌 Trajetória de Erik ten Hag, novo técnico do Bayer Leverkusen

O holandês teve experiências como treinador e auxiliar em equipes menores da Holanda, como Utrecht e Go Ahead Eagles, além de ter passado dois anos como comandante do Bayern de Munique B. Seu trabalho de mais sucesso foi no Ajax, entre dezembro de 2017 e junho de 2022, quando colocou o time na semifinal da Champions League, eliminou o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, e conquistou a Eredivisie em três oportunidades.

Após entrar em evidência na Europa, Erik foi contratado pelo Manchester United, que vivia fase negativa. Porém, o panorama não mudou: nos primeiros meses de trabalho, o técnico brigou com Cristiano Ronaldo - o que fez o português mudar de ares e abrir as portas do mundo saudita -, e não conseguiu imprimir o tão esperado futebol que se viu em Amsterdã, mas ainda assim, conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2022/23, em final diante do Newcastle.

Na temporada seguinte, Ten Hag levou o United na marra à final da Copa da Inglaterra, e superou o rival local City de maneira surpreendente, o que ainda o sustentou no cargo por mais alguns meses. Porém, depois de conduzir os Red Devils ao pior início de sua história na Premier League em 2024/25, com sete pontos em sete jogos, foi demitido no fim de outubro, e estava livre no mercado desde então.

Erik ten Hag comandará o Bayer Leverkusen a partir da próxima temporada (Foto: Glyn Kirk/AFP)

🔢 Números de Erik ten Hag, novo técnico do Bayer Leverkusen, no Manchester United

⚽ 128 jogos

✅ 72 vitórias

🟰 20 empates

❌ 36 derrotas

🥅 234 gols marcados

🛡️ 180 gols sofridos

🏆 Títulos: EFL Cup de 2022/23 e FA Cup de 2023/24

