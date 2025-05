Chelsea e Real Betis disputaram a grande final da Conference League nesta quarta-feira, e o Blues se saindo campeão após virar e golear a equipe espanhola. Grande destaque na semifinal, o brasileiro Antony foi criticado nas redes sociais por sua atuação, já que pouco participou do jogo e não foi decisivo, como havia sido contra a Fiorentina.

Diferentemente das outras fases da Conference League, Antony foi pouco requisitado no confronto contra o Chelsea. O jogador não teve muitas ações impactantes no jogo e só participou mais quando o jogo já tinha sido virado pelos Blues. Com muita expectativa após ter sido grande protagonista na semifinal, a atuação do brasileiro foi criticada em redes sociais.

Confira as reações da Web sobre a atuação de Antony na final da Conference League

Como foi o jogo entre Real Betis e Chelsea?

Na final da Conference League, o Real Betis começou mais intenso e perigoso que o Chelsea, abrindo o placar logo aos nove minutos com Ezzalzouli. Apesar de recuado, o time espanhol criou mais chances na primeira etapa, mesmo com menor posse de bola. No segundo tempo, porém, o Chelsea voltou mais agressivo, dominando a partida.

A pressão deu resultado com gols de Enzo Fernández e Jackson, virando o jogo. O Betis se desorganizou, e os ingleses seguiram superiores. Sancho ampliou com um golaço, e Caicedo fechou a vitória por 4 a 1, garantindo o título ao clube londrino.

Enzo Fernández e os jogadores do Chelsea celebrando o título da Conference League, onde bateu o Real Betis por 4 a 1. (Foto: Sergei Gapon/AFP)

