Disputando pela primeira vez a Libertadores, o modesto San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, começa, aos poucos, a escrever o seu "conto de fadas" na competição. Isso porque, depois de vencer o Olimpia na estreia, a equipe voltou aos gramados na quarta-feira (23) para superar o Vélez. Ambos já foram campeões do torneio.

Visto como a zebra do Grupo H da Libertadores, o Bulo Bulo foi sorteado ao lado de gigantes da América do Sul. Além do Olimpia e Vélez, os bolivianos também se depararam com o Peñarol, time uruguaio com mais títulos na competição. Passadas três rodadas, porém, a equipe não se intimidou e briga ativamente por vaga nas oitavas de final.

São duas vitórias para o Bulo Bulo em três jogos, tendo perdido apenas para o Peñarol, fora de casa. Com isso, ao fim da terceira rodada, a equipe figura a segunda colocação com o mesmo número de pontos que o Vélez. O segundo turno será o maior desafio para os bolivianos, já que terão dois jogos fora de casa contra os argentinos e o Olimpia.

Para alimentar ainda o enredo do seu conto de fadas, os dois gols do Bulo Bulo na vitória por 2 a 1 frente ao Vélez foram contra, fato raro no futebol como um todo. O segundo trouxe ainda mais requintes de emoção, já que foi marcado nos minutos da partida.

Escudo do San Antonio Bulo Bulo é parecido com o da Seleção Brasileira

Seleção com o maior número de títulos de Copas do Mundo, o Brasil é uma referência global quando o assunto é futebol. Para o San Antonio Bulo Bulo, a Amarelinha foi, aparentemente, uma inspiração para o seu escudo. O símbolo da equipe boliviana possui os mesmos contornos e cores que a Seleção Brasileira.