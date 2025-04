O Fortaleza visitou o Atlético Bucaramanga-COL e empatou em 1 a 1, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador Juan Pablo Vojvoda falou sobre a partida e lamentou a igualdade do Tricolor, que chegou a sair na frente.

— Recebemos o resultado com um sabor amargo. Faltava muito pouco para terminar [o jogo]. Tivemos duas ou três transições com ações muito claras. Um chute na trave de Pikachu, outra ação muito clara. Em um jogo como este, fora de casa, tem que fazer dois gols. Fizemos uma partida correta fora de casa e tínhamos que ter matado a partida com um gol a mais - analisou o treinador.

— Encontramos espaços, tivemos transições, ações muito claras. Lamentavelmente, não conseguimos definir esse 2 a 0, que significaria levar os três pontos da Colômbia - acrescentou Vojvoda.

David Luiz e Edwin Castro em Atlético Bucaramanga x Fortaleza (Foto: Raul Arboleda/AFP)

Fortaleza de Vojvoda é o último colocado em seu grupo na Libertadores

Após a igualdade, o Tricolor somou seu primeiro ponto no grupo E. O time cearense continua em último lugar, mas segue com chances de classificação para as oitavas da competição internacional.

O líder da chave é o Bucaramanga, que tem cinco pontos. Além de empatar com Fortaleza e Colo-Colo-CHI em casa, o clube venceu o Racing-ARG longe de seus domínios. Os argentinos, com quatro pontos, ocupam a vice-colocação na tabela. O Colo-Colo tem dois pontos e é o terceiro colocado.

Em um grupo equilibrado, o Tricolor aguarda uma definição a respeito de sua partida contra o Colo-Colo, pela segunda rodada. O duelo estava empatado em 0 a 0 quando torcedores invadiram o campo. O duelo foi interrompido e, posteriormente, cancelado.

