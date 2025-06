Time do Mundial de Clubes lança loja virtual com assistente de IA

O Benfica, clube português que participará do Super Mundial, inaugurou em seu site oficial a "Loja Imersiva do Benfica", um espaço digital onde o torcedor poderá visualizar o vestiário em 3D e comprar os produtos originais do clube com o auxilio da inteligência artificial.

A iniciativa foi desenvolvida pela empresa global de tecnologia Infinite Reality (iR), que integrou ferramentas web generativas, design 3D, inteligência artificial autônoma, infraestrutura de hospedagem e soluções de engenharia para experiências interativas em tempo real.

— Essa nova plataforma, desenvolvida com a Infinite Reality, representa o futuro do envolvimento digital dos adeptos. À medida que nos preparamos para a nossa estreia no Mundial de Clubes da FIFA, estamos orgulhosos de oferecer aos nossos sócios e fãs uma nova forma de viver o Clube — detalhou José Gandarez, vice-presidente do Benfica.

Loja Imersiva do Benfica, clube que vai disputar o Mundial de Clubes (Reprodução/Benfica)

Entre as funcionalidades da Loja Imersiva, estão:

Concierge de compras com IA : um assistente virtual inteligente, com suporte a comandos de voz e diversos idiomas, ajuda os torcedores a explorar e adquirir produtos oficiais do Clube.

: um assistente virtual inteligente, com suporte a comandos de voz e diversos idiomas, ajuda os torcedores a explorar e adquirir produtos oficiais do Clube. Navegação simples e acessível: a experiência acontece direto no navegador, sem necessidade de baixar ou instalar nada.

a experiência acontece direto no navegador, sem necessidade de baixar ou instalar nada. Conteúdos exclusivos do Mundial de Clubes da FIFA: acesso a bastidores, curiosidades e momentos marcantes da participação histórica do Benfica no campeonato.

acesso a bastidores, curiosidades e momentos marcantes da participação histórica do Benfica no campeonato. Vestiário virtual em 3D: os itens licenciados do Benfica são exibidos em um ambiente digital interativo e imersivo, que simula um vestiário real.

— O Benfica está a redefinir a experiência digital do adepto. Essa plataforma vai além da simples venda de produtos – é uma nova forma de criar ligações emocionais com os adeptos, combinando tecnologia imersiva com personalização por inteligência artificial — afirmou Sam Huber, presidente global de Enterprise e CEO da MENA na Infinite Reality.

Benfica encerra preparação para o Mundial com goleada nos EUA

O Benfica finalizou sua preparação para o torneio com autoridade. A equipe venceu o Tampa Bay Rowdies, da segunda divisão dos Estados Unidos, por 7 a 0. O técnico Bruno Lage esboçou uma escalação próxima da titular, com destaque para Di Maria, que iniciou o jogo entre os 11.

Benfica em ação no jogo-treino nos Estados Unidos para a prepração do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Instagram)

O Benfica garantiu vaga no torneio por meio do ranking da Uefa, que considerou o desempenho do clube nas últimas quatro edições da Champions League. O clube está no Grupo C, ao lado de Bayern de Munique (Alemanha), Boca Juniors (Argentina) e Auckland City (Nova Zelândia) - adversários tradicionais do futebol mundial.